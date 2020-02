Mancano leader coraggiosi e lungimiranti (di MarcoMaria Freddi)

Caro Direttore,

e così, anche Putin, scopre che il problema demografico colpisce anche la Russia – come del resto tutto il vecchio continente – anche la Russia scopre che le abitudini sociali dei propri abitanti sono mutate nel tempo e che dio, patria e famiglia non sono, anche per i cittadini russi, l’obbiettivo primario della loro vita.

Rispetto ai sondaggi elettorali, le previsioni demografiche mondiali risultano essere sempre esatte.

Gli abitanti del pianeta sono al momento poco meno di 8 miliardi e nel 2050 saremo all’incirca 9,5 miliardi di persone.

Un differenziale di oltre un miliardo e mezzo, sostanzialmente trainato dal continente africano ed altro dato che si avvererà è che gran parte della popolazione globale si sposterà verso le città abbandonando le aree rurali e montane.

Se mettiamo assieme le previsioni relative alla denatalità in Europa e quelle del boom demografico in Africa, vediamo con certezza che il problema dell’immigrazione in Italia e nel resto della Comunità europea non solo continuerà ma si accentuerà in misura notevole.

E se le nascite nel continente Africano devono essere controllate e drasticamente ridotte, abbandonando steccati religiosi e ideologici ed impegnandoci in ciò che è ancora possibile fare, – ed è possibile farlo – dobbiamo finalmente dirci che è insensato, falso e privo di umanità la distinzione fra immigrati politici con diritto ad essere accolti, e immigrati economici da ributtare in mare grazie ai memorandum siglati dai governi italiani.

Mancano i leaders, abbiamo tanti partiti – spesso personali – ma senza leaders, leaders che sappiano guardare ad un quadro prospettico e non solo alla successiva scadenza elettorale dove tutte le energie sono sprecate per essere in costante campagna elettorale.

Come non vedere che l’Italia è una naturale e potenziale piattaforma logistica per l’Africa che necessita di investimenti infrastrutturali di tutti i generi?

Possibile non comprendere che occasione è lo sviluppo del continente Africano per la nostra sempre più spenta ed affannata economia?

L’Africa da costruire, non certo da sfruttare o da usare come base per la vendita delle armi di stato, è il terreno più fertile per il futuro del Belpaese, abbiamo maestranze, tecnici e tecnologie di alto livello e più che intimorirci per i flussi migratori che possono solo che impattare positivamente per i nostri conti pubblici, pensioni e sostenibilità industriale, dovremmo essere in grado di cogliere questa occasione e non lasciarla solo alla tecnocrazia cinese.

Necessitiamo di una urgente sanatoria, una regolarizzazione dei 500mila migranti presenti nel nostro Pese e poi, riformare la legge Bosi-Fini che ha causato e continua a causare effetti negativi poiché impedisce la pianificazione degli ingressi regolari.

Detto questo, la cancellazione dei decreti sicurezza e memorandum sono diretta conseguenza della riforma.

Ci vuole coraggio e lungimiranza, coraggio guardando al possibile effetto moltiplicatore degli investimenti sull’economia dei flussi ma questo, richiede la presenza di leaders, che al momento, non si vedono all’orizzonte.

MarcoMaria Freddi

Radicale, militante dell’Associazione Luca Coscioni e +Europa