Manutenzioni corsi d’acqua: al via gli interventi di Aipo

Prendono il via in questi giorni da parte dell’Ufficio territoriale AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) di Parma i lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche lungo i corsi d’acqua nel territorio di competenza.

Gli interventi sono finalizzati al mantenimento di un buon regime idraulico e a garantire l’efficienza delle arginature, in base alle prescrizioni normative vigenti. Le operazioni consisteranno in particolare nello sfalcio e decespugliamento degli argini e rimozione di piante morte o instabili.



Ecco i tratti fluviali interessati.

Fiume Po da foce fiume Taro a foce torrente Parma e da Mezzano Rondani a Coenzo; torrente Parma nel tratto cittadino, con il consueto taglio selettivo della vegetazione, a partire dalle piante malate o a rischio di crollo, e un’attenzione all’equilibrio tra le ineludibili finalità di sicurezza idraulica e il rispetto delle peculiarità ambientali presenti e dal ponte ferroviario in comune di Parma al ponte Albertelli in comune di Colorno.

Canale Lorno dal Ponte di Pietra alla confluenza nel Torrente Parma; canale Galasso da strada provinciale per Torrile alla confluenza nel canale Lorno; canale Naviglio dal molino di Pizzolese alla foce.

Fiume Enza dal ponte ferroviario linea Milano-Bologna a Coenzo; canalazzo Terrieri da via Burla alla confluenza nell’Enza; colatore Naviglia dal ponte di via della Mina alla confluenza nel canalazzo Terrieri; colatore Fumolenta dal ponte di strada Chiozzola Enzano alla confluenza nell’Enza.

Lavori anche all cassa di espansione del Parma: arginature maestre in destra e sinistra e a quella dell’Enza di monte e di valle, sulle arginature maestre in destra e sinistra e nelle aree afferenti i manufatti.

L’arco temporale dei lavori sarà di circa 3 mesi.