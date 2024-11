L’Ensemble Prometeo a Traiettorie: domenica 17, al Centro di Produzione Musicale “A. Toscanini”

Domenica 17 novembre alle 20.30 al Centro di Produzione Musicale “A. Toscanini”, torna la rassegna Traiettorie.

In scena, diretto da Marco Angius, l’Ensemble Prometeo, compagine di solisti fra i migliori in Italia dediti allo scenario musicale contemporaneo.

Eseguiranno di Hugues Dufourt (1943) “L’Afrique d’après Tiepolo” (2005) e la prima assoluta delle prime due scene dell’oratorio “Stranieri” (2023) di Martino Traversa, direttore artistico di Traiettorie.

Due brani che si distinguono per una forte impronta morale e sono incentrati sul tema dell’altro e del diverso, caratterizzano la particolare serata dell’edizione 2024 di Traiettorie, la rassegna di musica moderna e contemporanea giunta al suo XXXIV anno.

Con il brano di Dufourt siamo di fronte alla ricerca sulla continua mutazione coloristica di due sonorità di fondo, un suono basso di pianoforte e un cluster strumentale in zona acuta, che rappresentano la continua mutazione di contesto del concetto di alterità culturale, traendo ispirazione dalle variazioni di luce nell’affresco che rappresenta l’Africa sulla cupola della Kaisersaal di Würzburg dipinto da Giovanni Battista Tiepolo nel 1750.

Con quello di Traversa invece si guarda all’attualità del tema immigratorio appoggiandosi a un testo di Fabio Vittorini sui valori condivisi di convivenza civile, attraverso lo sforzo di una sonorità che non comprometta l’espressione della componente verbale, secondo il modello del recitativo espressivo di Ravel.

Ensemble Prometeo si propone in questa serata come di consueto sotto la direzione di Marco Angius, con Giulio Francesconi al flauto, Michele Marelli al clarinetto, Fabio Bagnoli al corno inglese, Grazia Raimondi al violino, Sabina Bakholdina alla viola, Michele Marco Rossi al violoncello, Ciro Longobardi al pianoforte e Simone Beneventi alle percussioni, voci soliste per il brano di Traversa saranno il mezzosoprano Katarzyna Otczyk e il basso Giacomo Pieracci.

È possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito Vivaticket o – il giorno del concerto, a partire dalle 19:30 alla biglietteria del Centro di Produzione Musicale “A. Toscanini” (Via Toscana 5/A, 43121 Parma).