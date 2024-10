40° anniversario gemellaggio Worms-Parma: delegazione parmigiana nella città tedesca

E’ stata una grande festa quella che la città di Worms ha riservato alla delegazione di Parma in visita ufficiale, negli ultimi giorni di settembre, per suggellare i 40 anni di gemellaggio tra le due realtà.

Una festa sentita e partecipata anche alla luce dell’accoglienza che gli amici tedeschi avevano ricevuto a Parma in giugno e che era culminata, dopo la cerimonia in consiglio comunale, nella dedicazione del Parco Giardino di Worms, tra il parco Ducale e viale Piacenza.

La delegazione parmigiana era formata dal Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi, dall’Assessora alla partecipazione e cooperazione internazionale Daria Jacopozzi, dalla Dirigente del Settore Relazioni Esterne e Marketing del Territorio Simona Colombo, da Antonietta Malandri responsabile dell’ufficio cooperazione e relazioni internazionali del Comune, da rappresentanti del mondo della musica e del buon cibo della città ducale, Corale Verdi e Parma Quality Restaurants.

La delegazione è stata ricevuta dal Sindaco di Worms Adolf Kessel, dalla vicesindaca Stephanie Lohr, dai rappresentanti della municipalità e dell’Associazione Parma-Worms.

La tre giorni ha conosciuto il suo momento più significativo nella cerimonia organizzata dal Comune di Worms, nel teatro della città, e dedicata al gemellaggio, in cui sono state consegnate le civiche benemerenze della città ed è stato proiettato il video promozionale della città di Parma.

Sono stati tre giorni di scambi culturali, dedicati ai temi della cultura enogastronomica, della musica e del patrimonio storico e artistico. Un momento importante in cui sono state gettate le basi per una collaborazione ancor più stretta in futuro in campo amministrativo. In particolare sono state affrontate tematiche ambientali, legate alle energie rinnovabili e al clima, ai giovani, ai servizi educativi e famiglie, alla partecipazione civica con particolare attenzione alle comunità straniere, in modo da avviare un confronto sulle politiche messe in atto a vari livelli dalla due città. Non solo folklore, quindi, ma diversi contenuti strategici per lo sviluppo delle due realtà.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Michele Alinovi, ha ringraziato Corale Verdi e Parma Quality Restaurants per il prezioso contributo nella promozione di Parma a Worms ed ha dichiarato: “A distanza di 40 anni possiamo dire che il Patto di Gemellaggio è stato un gesto di lungimirante coraggio istituzionale che, dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e in un’epoca che vedeva ancora la presenza del muro di Berlino, ha gettato le basi per la costruzione di un forte legame europeista tra le due città, un legame capace di superare le diffidenze e capace di costruire un nuovo mattoncino dell’Europa Unita dei popoli e delle nazioni all’insegna della solidarietà, della pace e della fratellanza”.

L’Assessora alla cooperazione internazionale Daria Jacopozzi ha ricostruito la storia di 40 anni di gemellaggio tra le due città ricordando come fosse nato sotto la spinta di Hans-Joachim Rühl e dei sindaci di allora, Wilhelm Neuß e Lauro Grossi che, con il vicesindaco Gianni Cugini, sottoscrissero il Patto di Gemellaggio a Worms, in occasione del conferimento della bandiera europea alla città da parte del Consiglio d’Europa nel 1984. L’Assessora ha poi ricordato il bel gesto della città di Worms nel 2011 con l’intitolazione di una piazza della città a Parma: Parmaplatz. Ha anche sottolineato l’unicità di un gemellaggio sempre più vivo dopo 40 anni, “reso possibile dalla passione e dalla amicizia che i membri dell’Associazione Parma – Worms hanno dispiegato coltivando legami personali ed istituzionali con la Corale Verdi, con le Scuole della nostra città, con l’Amministrazione stessa. L’impegno ora è quello di dare ulteriore sviluppo alle relazioni tra i due territori con nuovi rapporti tra le due Amministrazioni su singoli temi strategici e con una nuova collaborazione sul piano enogastronomico grazie ai ponti costruiti dagli chef di Parma Quality Restaurants che hanno partecipato attivamente alle attività di questo viaggio a Worms”.