A Fidenza due messe per dare conforto a chi ha avuto un lutto a causa del Coronavirus

Dall’inizio della pandemia di coronavirus non è stato possibile organizzare funerali per chi è deceduto, un fatto che in questi oltre due mesi di emergenza ha certamente aumentato la sofferenza di chi non ha potuto nemmeno salutare i propri congiunti.

Per dare conforto ed essere vicini ai familiari e agli affetti delle vittime di coronavirus sabato 23 e sabato 30 maggio il Vescovo Ovidio celebrerà due Sante Messe al cimitero di Fidenza. L’Amministrazione comunale aderisce collaborando per dotare di sedute l’esterno della chiesa, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e divulgazione alla cittadinanza delle due funzioni religiose. L’area antistante alla chiesetta cimiteriale sarà infatti attrezzata opportunamente con sedie posizionate alla giusta distanza l’una dall’altra e tutte sanificate, inoltre la Polizia Locale sarà presente per consentire un corretto svolgimento delle funzioni.

Anche in questa occasione andranno quindi rispettate tutte le prescrizioni legate ad eventi di questo genere ed in particolare sarà obbligatorio:

1) mantenere sempre il distanziamento sociale di almeno un metro

2) indossare le mascherine

3) non sarà possibile sedersi su sedie che siano già state utilizzate da altri

Alle due funzioni, che si svolgeranno all’aperto tempo permettendo, parteciperanno anche il Sindaco e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale.