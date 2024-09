A Giulia Ghiretti sarà consegnato, martedì 17 settembre, il Sigillo della Città

Martedì 17 settembre, alle 16.30, nella sala del Consiglio Comunale, la consegna, da parte del sindaco Michele Guerra e dell’assessore allo Sport Marco Bosi, del Sigillo della Città di Parma alla nuotatrice Giulia Ghiretti.

La cerimonia sarà l’occasione per suggellare il rapporto che lega l’atleta paralimpica alla città e viceversa, anche alla luce dei prestigiosi successi ricossi alle Paralimpiadi di Parigi 2024 dove si è laureata campionessa dopo essere stata, a più riprese, campionessa mondiale dei 100 metri rana Sb4.

La consegna del Sigillo della Città di Parma rappresenta un abbraccio ideale della comunità parmigiana a Giulia, l’affetto, la stima, la considerazione che l’atleta si è conquistata giorno dopo giorno con le sue vittorie.

Giulia è un simbolo, soprattutto per molti giovani, di tenacia, di capacità di credere nelle proprie possibilità e di sfidare il futuro con grinta e passione. Questi sono gli ingredienti di una vita che l’hanno portata sul podio come ha raccontato nel suo libro “Sono sempre io”.

Un incidente ha, infatti, cambiato la sua esistenza, ma non il sorriso e la voglia di vivere. E’ una storia toccante, la sua. A 16 anni, a seguito di un infortunio, Giulia viene ricoverata, il verdetto è crudele: non potrà più saltare, e nemmeno camminare.

Giulia non si scoraggia, non demorde, scopre il nuoto, il suo nuovo sport. Inizia così la straordinaria avventura che la porta a vincere 28 medaglie internazionali tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei e a battere record su record. Il segreto alla base del suo successo è legato alla forza, alla positività ed alla tenacia.

Come ha scritto nel suo libro, “la serenità è dentro di noi e va coltivata con il sorriso giorno dopo giorno, non importa a quali prove ci metta davanti la vita”, un messaggio inossidabile efficace per tutte le stagioni.

La cerimonia è aperta alla cittadinanza, fino a esaurimento posti e previa prenotazione, scrivendo alla seguente email: sport@comune.parma.it.