A La Galleria apre la barberia in stile newyorkese Little Italy Barbershop

Nel cuore di Parma, a La Galleria, approda un brand dove il tempo pare non essere mai passato.

Qui, la tradizione dei barbieri italo-americani degli anni ‘30 incontra le tecniche e lo stile dei nostri giorni.

Direttamente da Mulberry Street, a La Galleria è arrivato Little Italy, il primo barbershop newyorkese di Parma, in stile classica barberia di Manhattan, con un design ispirato alle stazioni della metropolitana della Grande Mela.

La Galleria riempie ancora una volta i suoi spazi con un brand fresco e giovane, dove all’interno del salone è possibile trovare un team di professionisti dello shaving con prodotti di primissima qualità, per curare la tua barba o consigliare i tagli più cool del momento.

“Siamo lieti di invitare tutta la città per il grande evento di opening di Little Italy Barbershop che ci sarà il 07 luglio a La Galleria. Offriremo a tutti i nostri ospiti il servizio di Barba o Capelli e un buon calice fresco.

Reputo Parma una delle città italiane più al passo con le grandi città, attiva e frizzante, e abbiamo scelto La Galleria perché rispecchia esteticamente ciò che desideriamo per i nostri Barbershop, ovvero ambienti conviviali, di ritrovo ed eleganti, ma con il grande vantaggio di trovarsi esattamente in centro città e con un parcheggio comodo per tutti i nostri clienti.” afferma

Massimiliano Spina, Founder di Little Italy Barbershop

La Galleria è aperta 7 giorni su 7, circondata dalla bellezza del centro storico di cui ne assorbe l’essenza e con un’offerta enogastronomica espressione della creatività e dalla passione per il buon cibo tipica di Parma: La Galleria è un concentrato di esperienze da ricordare, proprio come la nostra città.

La Galleria

Localizzato in via Emilia Est a Parma, il Barilla Center è stato inaugurato nel 2003 su progetto dell’Architetto Renzo Piano nell’ambito di un master plan finalizzato alla riqualificazione dell’ex area industriale Barilla. La nuova proprietà Kryalos SGR ritiene il progetto strategico per localizzazione, struttura e potenzialità di ulteriore sviluppo. Adiacente al centro storico di Parma, unico nel suo genere in Italia, più distretto urbano che mero centro commerciale, il Barilla Center cambia nome e volto e diventa La Galleria.

Il nuovo nome, il nuovo logo aspirano a enfatizzare la sua natura di luogo di aggregazione e leisure, grazie alla sua contemporanea presenza di entertainment, ristorazione, retail e food market.