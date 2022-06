Aimi (Forza Italia): “Al ballottaggio di Parma la partita è aperta. La vittoria di Vignali sarebbe quella della libertà”

“Il ballottaggio a Parma è una partita apertissima che darà davvero la misura della forza del civismo e del centrodestra uniti. La vittoria è possibile ed è a portata di mano. Vignali ha già dimostrato in passato di avere a cuore il bene della città e ha dato prova di grandi capacità amministrative conseguendo record studiati e ammirati da molte capitali europee.

L’alternativa “pizzarottiana”, appoggiata dal Pd, consegnerebbe la città ad altri cinque anni di degrado, di insicurezza, di abbandono, di ritardi sul fronte della crescita, dello sviluppo, dell’avanzamento delle infrastrutture. Dopo dieci anni di amministrazione confusionaria – che ha saputo solo “navigare a vista” – è tempo di cambiare, di dare un segnale concreto, di ripresa, per farne una città di alto respiro europeo. Solo i cittadini con il loro voto potranno realizzare questa impresa. Il voto al ballottaggio per Pietro Vignali è un voto a una diversa visione di città, a un modello di crescita reale, basato su anni di esperienza e di buongoverno.

Il mio vuole essere un appello forte al voto, alla massima unità di tutti gli elettori che rappresentano un alternativa a certo fanatismo ideologizzato delle sinistre che hanno miseramente fallito, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, dunque della libertà. Non possiamo consegnare per altri cinque anni Parma a una amministrazione che sarebbe solo in continuità con quella precedente e che ha già dimostrato tutti i suoi limiti.

La vittoria di Vignali sarebbe dunque anche quella della libertà stessa, e della autonomia per evitare di affrancare la città ducale da un destino coloniale i cui prodromi sono già evidenti e sotto gli occhi di tutti.”

Così il Sen. Enrico Aimi – Coordinatore Regionale di FI – Emilia Romagna