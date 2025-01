Al Magnani di Fidenza, mercoledì 22 gennaio, di scena Chiara Francini in “Forte e Chiara”

Mercoledì 22 gennaio a calcare il palcoscenico del Magnani sarà una delle attrici italiane di cinema, teatro e tv più amate: Chiara Francini in “Forte e Chiara”, di cui è anche autrice.

La show girl, diretta da Alessandro Federico e accompagnata al pianoforte da Francesco Leineri, si racconta in un one-woman show tratto dal suo libro autobiografico: un racconto umano, vivo e rivoluzionario in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica, eppure così simile a quella di tanti altri.

Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara narra vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa.

Scrittrice avvezza a formidabili capriole, Chiara Francini si abbandona, questa volta, ad una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana.

Il suo è lo spettacolo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. Ed è anche, nella seconda parte, una riflessione illuminante e profonda, talvolta grave, sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani e, in chiusura, sulla condizione di ogni donna: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità. Ovvero a essere destinata a una felicità, per definizione, mutilata.

“Perché la parte più complessa per una donna è nascere tale. Bello e terrificante”.