“All Star”, il torneo di rugby dedicato agli atleti con disabilità, al via sabato 14 a partire dalle 10

Lo sport è per tutti: progetti del cuore è sponsor di “All Star”, il torneo di rugby dedicato agli atleti con disabilità

Un campo da rugby aperto a tutti, senza barriere né distinzioni: è questo lo spirito di “Progetti del Cuore – All Star “, il torneo di rugby integrato che si terrà sabato 14 dicembre, alle 10 alla Cittadella del Rugby di Parma.

L’evento, realizzato grazie al sostegno di Progetti del Cuore e alla collaborazione con Zebre Parma, vedrà scendere in campo atleti con disabilità in una giornata di sport, inclusione e coesione sociale.

Progetti del Cuore e Zebre Parma uniscono le forze per abbattere pregiudizi, offrendo a tutti, a prescindere dalle proprie capacità, la possibilità di mettersi in gioco, divertirsi e coltivare la propria passione. Un’occasione unica per dimostrare come lo sport possa essere un eccezionale strumento di socializzazione e riscatto, capace di unire e far emergere il potenziale di ognuno.

“Questo torneo è un esempio concreto di come l’inclusione possa trasformarsi in una straordinaria esperienza di vita, dove ogni partecipante, abbattendo qualsiasi barriera, contribuisce a creare un ambiente di rispetto, amicizia e collaborazione. Siamo felici di supportare questo progetto, una vera e propria fonte d’ispirazione per tutti, fuori e dentro dal campo” – ha commentato Daniele Ragone, Amministratore Unico di Progetti del Cuore.

“Come Zebre vogliamo sottolineare l’importanza della nuova collaborazione con Progetti del Cuore, che ci ha permesso di organizzare il torneo di rugby integrato nella giornata di sabato. Poter fare fronte comune nel seguire e coordinare progetti sociali dal grande valore è davvero importante: in questo senso voglio ringraziare il Dott. Ragone, che da buon rugbista ha voluto mettersi in gioco in un ambiente che conosce e che ha sempre seguito. Sono certo che faremo grandi cose insieme” ha dichiarato Gabriele Di Giulio, Commercial & Partnership Manager di Zebre Parma.

L’iniziativa, aperta al pubblico con ingresso gratuito, sarà animata da stand e attività per coinvolgere grandi e piccini e promuovere il tema dell’inclusione attraverso lo sport.