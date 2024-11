Alla Camera del Lavoro un seminario sul tema “Lavoro a turni e notturno: quale salute?”

In occasione della Settimana europea della salute e sicurezza sul lavoro Cgil Parma e il suo staff Rlst organizzano un seminario di approfondimento sul tema “Lavoro a turni e notturno: Quale salute? Inquadramento normativo e rischio infortunistico” per martedì 19 novembre, alle 9.30, nel salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma, in via Casati Confalonieri, 5/A.

Dopo i saluti di Paola Bergonzi, segretaria confederale Cgil Parma con delega alla Sicurezza sul Lavoro, e l’introduzione di Daniele Barbieri, coordinatore Rlst Cgil Parma, sono previsti gli interventi di medici specialisti dell’Ausl di Parma, che parleranno di disturbi, rischi, indicazioni per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori turnisti e notturni, con particolare riferimento a rischi e danni alla salute, organizzazione ergonomica dei turni di lavoro, dietetica del lavoro a turno.