Alla Casa Madre dei Missionari Saveriani un convegno sul ruolo socio-culturale della favola

In occasione della pubblicazione del volume “Asia”, illustrato da Valentina Bongiovanni, il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico organizza per sabato 12 novembre alle 9 alla Casa Madre dei Missionari Saveriani di Parma un evento seminariale per indagare, grazie alla partecipazione di ospiti illustri provenienti da differenti campi scientifici, il ruolo della favola e il valore della sua presenza nelle culture del mondo.

Gli interventi dei relatori verteranno sulla funzione originaria dello schema narrativo della favola, fino all’applicazione contemporanea, che la vede al centro di metodologie didattiche ed educative.

La favola è una delle più antiche tradizioni narrative, nata arcaicamente come strumento orale in popolazioni senza scrittura e come universale umano, trascende lo spazio e il tempo. Ciò significa che popoli lontani, mai entrati in comunicazione tra loro o addirittura isolati dal resto del mondo, hanno elaborato lo stesso schema narrativo. Come per molti elementi umani, l’opera di viaggiatori ed esploratori ha fatto sì che la favola varcasse i confini delle terre natìe e fosse assimilata da altre culture: è il caso della favola cinese della scarpetta di Yan Xian, diventata per tutto il mondo Cenerentola.

Si apre dunque il dibattito su cosa sia oggi la favola e quale sia la funzione che essa assume nel contesto contemporaneo, oltre a nuove potenziali funzioni che possono associarsi a questo strumento narrativo.

Durante l’evento si intervalleranno letture sceniche a cura della compagnia teatrale Anellodebole.

Porteranno il loro contributo: Padre Alfredo Turco (superiore dei Missionari Saveriani in Italia), Caterina Bonetti (Assessore ai Servizi Educativi del Comune di Parma), Chiara Allegri (Vice direttrice del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico e responsabile del progetto “Favole dei 4 continenti”), Marco Dotti (Direttore Editoriale EMI), Laura Castaldini (psicoterapeuta), Valentina Bongiovanni (illustratrice) e Jacopo Masini (scrittore).

L’evento è prodotto dalla Fondazione Culturale Saveriana, con il patrocinio di Comune di Parma e PRO.GES, in collaborazione con Anellodebole e Scintille bookclub.

Per iscrizioni scrivere una mail al seguente indirizzo: info@museocineseparma.org