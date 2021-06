Alla piscina di Sala Baganza un’estate in sicurezza

La piscina di Sala Baganza si conferma anche per questa estate 2021 un punto di riferimento non soltanto per la comunità salese.

Il sindaco Aldo Spina sottolinea come siano stati compiuti ulteriori sforzi per garantire la riapertura degli impianti in totale sicurezza, come ad esempio l’ampliamento della zona solarium che permette un maggiore distanziamento tra le persone, l’incremento degli interventi di pulizia e igienizzazione nonché l’acquisto di nuovi lettini e ombrelloni.

«La piscina di Sala Baganza – commenta il primo cittadino – è pronta ad accogliere piccoli e adulti, permettendo di passare tante ore di serenità e divertimento in totale sicurezza».

«La squadra si è fatta trovare pronta – aggiunge Filippo Iemmi della società di gestione Eracle Sport aggiunge –: al momento stiamo ospitando il centro estivo “Summer sport” che da più di un quinquennio accoglie nei nostri spazi tanti bambini e bambine. Inoltre, stiamo organizzando alcuni eventi e serate per consentire l’apertura serale, contando sul fatto che siamo uno dei pochi impianti omologati in provincia per tale attività».

«Siamo molto soddisfatti dell’ottimo lavoro svolto – ribadisce Spina insieme all’assessore allo sport Giovanni Ronchini –. La tempestività e professionalità del gestore sono stati essenziali per poter riaprire in tempi rapidi, garantendo però un elevato livello di sicurezza. Vogliamo quindi fare un invito a venire a Sala per poter godere di uno dei più begli impianti dell’intera provincia».