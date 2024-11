Alle Fiere il Job Day 2024 dell’Università di Parma

Torna domani alle Fiere di Parma, dopo il grande successo dello scorso anno, il Job Day dell’Università di Parma. Il tradizionale “Career Day” Unipr, appuntamento fisso d’autunno di orientamento al lavoro e incontri con le aziende, si svolgerà domani 8 novembre dalle 9 alle 17.

Promosso e organizzato dall’Ateneo per favorire l’incontro tra “domanda” di lavoro da parte delle imprese e “offerta” di profili universitari da parte di laureande/i e laureate/i di tutti gli ambiti disciplinari, oltre che per agevolare la reciproca conoscenza tra il mondo della formazione universitaria e il mondo del lavoro, il Job Day coinvolgerà come sempre un’ampia platea di giovani di tutte le classi di laurea, afferenti ai 10 Dipartimenti dell’Ateneo. A loro gli stand allestiti per l’occasione offriranno l’opportunità d’incontrare i/le referenti e i/le responsabili Risorse Umane delle aziende e degli enti presenti, per un primo contatto e per colloqui conoscitivi.

Saranno oltre 150, tra aziende ed enti istituzionali, le realtà coinvolte in questa edizione del Job Day, che prenderà il via domani alle 9 con il taglio del nastro. Alle 9.30 i saluti d’apertura con il Rettore Paolo Martelli e il Presidente di Fiere di Parma Franco Mosconi.

A seguire, alle 9.45, il primo incontro, con il keynote speech dell’Amministratore delegato del Gruppo Chiesi Giuseppe Accogli intervistato dalla docente Sara Nicoli sul tema Come cambia il mondo del lavoro. Alle 10.30 L’importanza di fare rete: l’Associazione Alumni & Amici Unipr, intervento a cura della consigliera e segretaria dell’Associazione Giulia Formici. E alle 10.45 I trend del mercato del lavoro per i neolaureati, presentazione con dati AlmaLaurea a cura della Prorettrice Isotta Piazza e della Responsabile dell’Unità Organizzativa Orientamento e Job Placement dell’Ateneo Antonella Gerevini.

Dalle 14 la sessione pomeridiana, articolata in due momenti: Le opportunità di lavoro dell’Università di Parma, a cura dell’Area Personale e Organizzazione dell’Ateneo, e Business Model You. Definire la propria identità professionale, workshop a cura di Rossella Lombardozzi di ART-ER (Unità Competenze e Territori per l’Innovazione).

Nella giornata di domani, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti, saranno sospese le lezioni dell’ultimo anno di tutti i corsi di laurea triennale e degli ultimi due anni dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Per raggiungere le Fiere di Parma saranno messi a disposizione bus navetta gratuiti, con percorso di andata e ritorno dalle diverse sedi universitarie. Ogni bus, per tutte le fasce di orario, partirà dal capolinea del Campus Scienze e Tecnologie con fermate in via Volturno – piazzale S. Croce – viale Mariotti (Ghiaia) e arrivo davanti al Padiglione delle Fiere. Per il ritorno, percorso inverso.

Tutte le info sul sito del Job Day: https://www.unipr.it/jobday