All’Università di Parma il 36° Convegno della Società Lichenologica Italiana

Da giovedì 19 a sabato 21 settembre al Centro Sant’Elisabetta del Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma si terrà il trentaseiesimo Convegno della Società Lichenologica Italiana.

La Società si dedica alla promozione e all’avanzamento degli studi sui licheni in Italia, includendo la biologia e l’ecologia di questi organismi, oltre al loro impiego come indicatori della qualità dell’aria. Grazie alla presenza di numerosi gruppi di lavoro, come quelli di didattica e divulgazione, beni culturali, biomonitoraggio, ecologia e floristica, la Società mira a diffondere la ricerca lichenologica alle nuove generazioni, a sviluppare linee guida in campo ambientale e architettonico, e a favorire la comprensione delle interazioni tra le specie licheniche e il loro ambiente, oltre allo studio approfondito della loro biologia e alla scoperta di nuove specie.

Il convegno, organizzato dai docenti dell’Università di Parma Andrea Vannini e Alessandro Petraglia, prenderà il via giovedì 19 settembre alle 9.30 con i saluti istituzionali.

Sabato 21 è in programma un’escursione.

Info organizzative e programma a questo link: https://www.lichenologia.eu/36-convegno-sli/