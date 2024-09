Animali fantastici, dove trovarli? Nella biblioteca di San Giovanni al sabato pomeriggio

Un’aspirante fata arriverà sabato pomeriggio tra storie illustrate sui muri. Nell’incanto degli spazi della biblioteca monumentale del Monastero di San Giovanni si aprono da sabato 21 settembre sei sabati collaterali di Correggio500 dedicati ai bambini dai 6 ai 12 anni (ingresso gratuito con prenotazione app Parma Welcome).

Saranno pomeriggi utili a scoprire il Monastero in tutti i suoi spazi, a conoscere l’arte del Correggio e a partecipare ad un laboratorio di caccia, racconto e disegno tra gli affascinanti animali della mitologia che dalla cupola della biblioteca ispireranno l’attività. “creare incanti per far fiorire stupore e maturare rispetto per la natura” sono le parole magiche della quasi fata e illustratrice botanica Stefania Matteazzi. Stefania proporrà un itinerario tra storia, leggenda e natura e guiderà i bambini nella creazione di un personale Bestiario partendo da un foglio di carta e da una Camera Obscura: seguendo così l’itinerario multimediale che si propone Correggio500.

Ecco tutti gli appuntamenti.

Sabato 21 settembre – Biblioteca Monumentale di San Giovanni dalle 16.30 alle 18

Animali fantastici e dove trovarli: Centauri

Laboratorio di Bestiario per artisti dai 6 ai 12 anni

Ingresso gratuito con prenotazione App Parma Welcome (i bambini devono essere accompagnati da un adulto)

Sabato 19 ottobre – Biblioteca Monumentale di San Giovanni ore 16.30 – 18

Animali fantastici e dove trovarli: Sirene

Laboratorio di Bestiario per artisti dai 6 ai 12 anni

Ingresso gratuito con prenotazione App Parma Welcome (i bambini devono essere accompagnati da un adulto)

Sabato 23 novembre – Biblioteca Monumentale di San Giovanni ore 16.30 – 18

Animali fantastici e dove trovarli: Grifoni

Laboratorio di Bestiario per artisti dai 6 ai 12 anni

I

SPECIALE Domenica 8 dicembre

Animali fantastici e dove trovarli: Draghi

Laboratorio di Bestiario per 15 artisti dai 6 ai 12 anni

Sabato 14 dicembre – Biblioteca Monumentale di San Giovanni ore 16.30 – 18

Animali fantastici e dove trovarli: Unicorni

Laboratorio di Bestiario per 15 artisti dai 6 ai 12 anni

Sabato 4 Gennaio – Biblioteca Monumentale di San Giovanni ore 16.30 – 18

Animali fantastici e dove trovarli: Chimere

L’ingresso gratuito con prenotazione App Parma Welcome (i bambini devono essere accompagnati da un adulto).