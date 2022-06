Appello al voto per la lista “Parma – La Sinistra Coraggiosa”

Il 12 giugno si vota per eleggere il nuovo Sindaco e il nuovo Consiglio Comunale a Parma.

Questo rinnovo amministrativo cade in un momento particolarmente delicato anche per il nostro Comune a causa di eventi che ci hanno coinvolto, quali la pandemia da Covid e la guerra in Ucraina.

Gli effetti di tutto ciò stanno pesando sulla nostra comunità e si assommano al peggioramento delle condizioni di vita di un numero crescente di persone, con un aumento delle disuguaglianze sociali, di forme di emarginazione ed un deterioramento delle condizioni di lavoro e della qualità dell’ambiente in cui viviamo.

La Lista Parma – La Sinistra Coraggiosa pone con forza questi temi nel programma di governo ed avanza proposte concrete di protezione e tutela delle fasce di cittadini più deboli.

Tante le proposte per contrastare le nuove povertà, per proteggere i cittadini svantaggiati e fragili, per non lasciare sole le persone anziane, per rafforzare il sistema di protezione ed inclusione sociale e per garantire una rete di servizi sociali e sanitari sempre più vicina alle case dove viviamo.

Apprezziamo la lista Parma – La Sinistra Coraggiosa perché sostiene la necessità di garantire un lavoro dignitoso e sicuro per tutte e tutti, che superi l’attuale frammentazione e precarietà che mal si conciliano con la dignità di chi lavora e con la qualità del nostro sistema produttivo.

La lista Parma – La Sinistra Coraggiosa si batte per limitare concretamente nei prossimi anni le fonti d’inquinamento e per sostenere la transizione ecologica, affinché un territorio come il nostro sia sano e di qualità, tuteli la salute dei suoi abitanti e vengano valorizzate le produzioni della Food Valley.

Per Parma – La Sinistra Coraggiosa la sfida è quella di amministrare al meglio non solo un territorio, ma una comunità di donne e uomini con diversi bisogni, esigenze ed aspettative.

Un coraggio che la lista ha dimostrato e che ora chiediamo anche alle cittadine e ai cittadini recandosi alle urne per assumersi, con il voto, una grande responsabilità per il futuro del proprio Comune.

Tutte e tutti possiamo fare la nostra parte per dare un futuro migliore a Parma, ai nostri figli e nipoti.

Per queste ragioni noi, oggi, vi invitiamo a votare per la lista Parma – La Sinistra Coraggiosa che sostiene il Candidato Sindaco Michele Guerra, ed a esprimere le preferenze per le sue candidate ed i suoi candidati.

Firmato:

Danilo Amadei – Educatore;

Ennia Bertozzi – Già Operatrice Anziani;

Federica Bianchi – Docente di Chimica Presso l’Università di Parma;

Patrizia Bonardi – Presidente Cooperativa Sociale Sirio;

Cristina Brighenti – Fondazione Mario Tommasini;

Vincenzo Di Comite – Medico;

Andrea Fellini – Manager Aziendale;

Luca Ferrari – Direttore Patronato Inca Cgil;

Silvio Grassi – Volontario Sindacato Pensionati Montebello-Vigatto;

Matilde Marchesini – Volontaria Cooperazione Internazionale;

Gabriella Meo – Ambientalista;

Enrico Montanari – Neurologo, già Capo Dipartimento Medicina Interna di Vaio;

Maria Cristina Ossiprandi – Docente di Scienze Medico Veterinarie Università di Parma;

Tilla Pugnetti – Volontaria Emporio Solidale;

Marcella Saccani – Imprenditrice Sociale.