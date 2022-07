Arrestato un 30enne sorpreso in un bar di via Bixio con diverse dosi di cocaina e contanti

Proseguono i servizi preventivi e repressivi in materia di sostanze stupefacenti nel centro cittadino da parte della Compagnia Carabinieri di Parma.

Ieri i militari della Sezione Operativa hanno notato in Via Bixio due uomini, seduti al tavolino di un bar, in atteggiamento sospetto. Appena si sono salutati sono stati fermati ed identificati in due 30enni albanesi.

Mentre uno era ancora seduto l’altro veniva intercettato lungo Via Bixio, in direzione del centro cittadino, e sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di quasi 10 grammi di cocaina, dichiarando di averla appena acquistata. Al 30enne, seduto al bar, veniva sequestrati diversi grammi di cocaina, suddivisa in dosi, e quasi 500 euro in contanti provento della probabile attività illecita.

Lo spacciatore, gravato da precedenti specifici, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’acquirente veniva segnalato alla locale Prefettura.

Nel prosieguo delle attività preventive, i Carabinieri, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno rinvenuto oltre un etto di hashish, nascosto in un cespuglio poco distante dallo scalo ferroviario.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma