“Aspettando il Giro”: “Le prossime iniziative in programma”

Continuano gli appuntamenti di “Aspettando il Giro”, una rassegna organizzata dal Comune di Parma con il sostegno di Iren, che accompagnerà la città alla fatidica data di giovedì 19 maggio quando Parma ospiterà la partenza della 12a tappa del 105° Giro d’Italia Parma – Genova dal centro cittadino.

Martedì17 maggio dalle 9.00 alle 12.00 presso LOstello Cittadella verranno premiate le classi partecipanti al concorso Bile to School Progetto BiciSicura/Bici AntiSmog promosso dall’Associazione Fiab in collaborazione con l’Ufficio Educazione Fisica del Provveditorato.

Mercoledì 18 maggio alle ore 21.00 proiezione gratuita del film “Wonderful losers” al Cinema Astra, P.le Volta, 3. WONDERFUL LOSERS un film di Arunas Matelis (72’, 2017)

Una coproduzione europea sul mondo mai raccontato dei gregari del Giro d’Italia, i veri guerrieri, cavalieri e monaci del ciclismo professionista. Quando perdere diventa una vittoria…Selezionato in 11 Festival Internazionali e candidato agli Oscar 2019 dalla Lituania quale miglior film straniero e miglior documentario.

Tra i protagonisti, Paolo Tiralongo, Svein Tuft, Daniele Colli oltre al dottor Giovanni Tredici e la sua equipe medica. Presenterà la serata Alessandro Freschi, interverranno Claudio Torelli ed Ercole Gualazzini, gregari vincenti.

Giovedì 19 maggio alle 9.45-10.00 appuntamento in Piazza della Pace. Proscenio del palco ci partenza, prima dell’inizio elle operazioni di firma dei corridori. Si esibirà la Scuola di Bandiera, accompagnata da musici con trombe e tamburi a cura dell’associazione culturale e Sportiva Dilettantistica Porta San Francesco.

Alle 11.55 inizierà la sfilata dei 170 corridori fino al km 0 in via La Spezia.

Alle ore 16.30 al Parco Ducale la Polisportiva Gioco in collaborazione con l’associazione Scambiamente Aps organizza “Il Giro d’Italia con la MagicaBici insieme alle fiabe da tutta Italia”.

Per tutta la mattina e il pomeriggio sotto i Portici del Grano saranno esposte biciclette d’Epoca, a cura dell’Unione Velocipedistica Parmense.