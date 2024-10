Barbara Lori: le imprese di Parma protagoniste della forestazione urbana

“Continuiamo la politica di forestazione urbana per città più sane, più belle e vivibili”.

Lo dice l’assessora alla pianificazione territoriale, forestazione e parchi dell’Emilia Romagna Barbara Lori nel comunicare le quattro aziende del parmense che nell’ambito del piano “Mettiamo radici per il futuro” saranno finanziate con il bando regionale per la forestazione in aree di proprietà o di disponibilità. Scopo del bando è creare nuovi boschi con densità non inferiore alle 500 piante attecchite per ettaro fino alle 700 piante per ettaro. Obiettivo del progetto: migliorare l’aria, riqualificare il paesaggio e contribuire alla qualità della vita delle persone. Bucci Spa, Consorzio Kilometroverde Parma, Chiesi Farmaceutici Spa e Dulevo International Spa sono le aziende che hanno presentato progetti per un valore di 141.478,79 euro e che riceveranno un contributo regionale al 75% di 106.109,10 euro.

“Per fare dell’Emilia-Romagna il corridoio verde d’Italia occorre l’impegno di tutti, e il nuovo protagonismo delle imprese rappresenta un fatto rilevante e importante – sottolinea l’Assessora regionale Barbara Lori. Le aziende di Parma si stanno dimostrando attente e attive, vogliono contrastare i cambiamenti climatici, rendere più belle e più pulite non solo le nostre città ma anche le aree a ridosso dei siti produttivi. Il sostegno della Regione si è rafforzato, aumentando dal 60% al 75% il contributo ai progetti presentati dalle imprese. Verranno piantati alberi di alto fusto e arbusti con funzioni primaria di barriera filtrante e di riduzione dell’inquinamento in generale a condizione che appartengano alle specie autoctone del territorio regionale”.