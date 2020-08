Baseball A1: nel weekend inizia il girone di ritorno col derby Parma-Collecchio

Inizia domani sera il girone di ritorno del massimo campionato di baseball con il Parma Clima, reduce dal forzato turno di riposo dovuto all’emergenza-Covid, impegnato nel derby con il Collecchio. La prima gara si giocherà domani alle 21 sul diamante di Collecchio (arbitri Grullon, Radice e Caringella) mentre gli altri due incontri sono programmati sul terreno del Nino Cavalli per le 21 di venerdì e sabato sera.

La recente ordinanza della presidenza regionale permetterà al pubblico di tornare ad assistere agli eventi, ovviamente nel massimo rispetto delle vigenti normative sul distanziamento sociale. Per venerdì e sabato il Parma baseball ha disposto l’ingresso di un massimo di mille spettatori dal cancello di Via Confalonieri Casati (l’accesso dalla tradizionale biglietteria è impedito da una serie di lavori in corso) con l’obbligo di indossare una mascherina protettiva.

All’interno dell’impianto sarà possibile rimuovere la mascherina mantenendo però almeno tre seggiolini di distanza dagli altri spettatori. Il tradizionale punto di ristoro rimarrà chiuso ma all’interno della piazzetta centrale sarà in funzione un servizio di “track food”. Prima della gara di venerdì verrà ricordata con una breve cerimonia e con la consegna di una targa ai familiari la figura di Eris Del Zonzo, storico gestore del bar dello stadio e grande amico della famiglia del Parma baseball.

Sotto l’aspetto tecnico le gare con il Collecchio di questa settimana rappresentano un autentico snodo per la stagione del Parma Clima, vincitore delle tre sfide dell’andata. Le residue speranze di inserimento nella lotta per la finale-scudetto passano attraverso un percorso quasi netto nel girone di ritorno. Il pitching staff si è arricchito con il ritorno di Owen Ozanich, forse disponibile già per il match di sabato, ma il provvedimento di sospensione cautelare nel quale è incappato Deotto ha ulteriormente impoverito il gruppo dei ricevitori, già colpito dall’infortunio di Flisi e dall’addio di Alfieri. Questa settimana sarà protagonista nel catcher box il “millenial” Fabio Sorrentino che ha già collezionato tre gettoni di presenza in serie A1 e che lo scorso anno ha partecipato ai raduni della nazionale dei Probabili Olimpici.

Ancora in alto mare la rotazione dei lanciatori. Guido Poma potrebbe affidare la partita di domani sera a Luis Lugo con l’obiettivo di utilizzare Michele Pomponi e Mattia Aldegheri nelle gare del weekend.

In casa Collecchio sono annunciate le defezioni dei lanciatori Dallaturca e Acerbi, del ricevitore Lori e degli interni Ferrarini e Coffrini mentre potrebbe esordire l’ex Luca Scalera.