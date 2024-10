Beppe Negri (PD): “Volontariato imprescindibile, contribuisce ad allontanare il degrado”

“Il mondo del volontariato, del Terzo settore e delle associazioni, comprese quelle culturali, in sinergia con il Comune, rappresenta non solo un indispensabile presidio di socialità e di comunità, decisivo nei momenti più complessi e imprescindibile nel quotidiano della vita pubblica, ma garantisce una presenza costante e riconoscibile nei quartieri, contribuendo ad allontanare forme di degrado e marginalità. Dobbiamo tantissimo a chi, quotidianamente, si prende cura degli spazi comuni e delle persone, concorrendo a sancire un patto tra la cittadinanza, i volontari e le volontarie, che fanno grande la città e il territorio, e chi amministra”.

Lo ha dichiarato Beppe Negri, candidato consigliere regionale per il Partito Democratico alle prossime elezioni, il 17 e il 18 novembre, sottolineando l’importanza del volontariato.

“Associazionismo e Terzo settore sono l’esempio tangibile di come, nel quotidiano, si possa coltivare un esercizio virtuoso capace di mantenere un’alleanza e un impegno tra politica e vita pubblica – ha aggiunto il candidato dem, definendo il volontariato – una presenza capillare, con un ruolo determinante per lo sviluppo del territorio. Il lavoro dei tanti gruppi e delle associazioni, che si rivolgono a mondi diversi, contribuisce a emancipare e ad accogliere, per esempio, chi si trova in difficoltà per il lavoro povero, per esempio, o ancora garantisce presenza e attenzione a chi è più esposto alle fragilità del nostro tempo”.

“Abbiamo ancora davanti agli occhi l’instancabile presenza di chi ha offerto il proprio aiuto e il proprio tempo a chi aveva bisogno, anche nel difficilissimo periodo pandemico, mettendosi a disposizione e lavorando in stretta collaborazione con le istituzioni. Soprattutto per questo, sosteniamo, da sempre, l’incessante lavoro di chi, in silenzio, senza pretendere niente in cambio, si prende cura del prossimo. Siamo sempre stati dalla loro parte e, in particolare su questo, non siamo disposti ad accettare lezioni da nessuno”.