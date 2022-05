Bernini: “Mi auguro che i cittadini di Parma e anche Roberta Roberti vadano a votare i referendum sulla Giustizia Giusta”

La vicenda della esclusione dalla competizione elettorale la lista della Roberti, dalle notizie pervenuteci, non ci sorprende e rappresenta un ulteriore schiaffo alla partecipazione popolare alla vita pubblica.

Pur distante dalle posizioni spesso assunte dalla consigliera comunale Roberti in passato circa l’idea di città, come non si può ancora una volta affermare che la burocrazia in Italia rischia di mortificare non solo la economia locale e nazionale ma anche il diritto alla libera partecipazione democratica della vita pubblica.

Auguro alla Roberti ed al suo gruppo politico di non abbandonare il cammino democratico intrapreso nel rispetto delle reciproche posizioni politiche ed ideali, diversità che arricchiscono la dialettica ed il confronto democratico.

Confido infine che anche questa vicenda, porti i cittadini di Parma ed anche la Roberti a votare convintamente per I Referendum sulla Giustizia Giusta indetti per il 12 giugno pv.

Giovanni Paolo Bernini