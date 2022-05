Biciclettata di Michele Guerra con Elly Schlein

Parma – La Sinistra Coraggiosa ritiene indispensabili all’informazione attiva da parte dei cittadini eventi che offrano possibilità di dialogo e confronto. È con questa convinzione che la rassegna di incontri in programma in vista delle prossime elezioni comunali entra nel vivo.

Sabato 28 maggio, presso Lostello del parco della Cittadella, è andata in scena “La bici è una matita. Ridisegna la città”.

Ospite d’eccezione, oltre a testimonianze di alcune realtà che operano nel sociale, è stata Elly Schlein, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, che ha raccolto l’invito di Parma – La Sinistra Coraggiosa a partecipare all’iniziativa volta a sensibilizzare sul tema della mobilità dolce, del welfare e del sociale. Quest’ultima, in dialogo con Marco Boschini, candidato in Consiglio Comunale per Parma – La Sinistra Coraggiosa, ha presentato il suo nuovo libro “La nostra parte”.

“Il libro di Elly Schlein ha portato qui molti temi in comune con la nostra lista – ha introdotto Boschini – l’ecologia, il welfare, la sostenibilità sociale e ambientale. La risposta che stiamo ricevendo dalle piazze in cui andiamo e dagli incontri che organizziamo testimonia la volontà di Parma di essere ascoltata su questi temi non più trascurabili”.

“Sinistra Coraggiosa ha tra le sue fila persone serie che si sono messe in gioco per sostenere un candidato sindaco capace di mettersi in ascolto dei bisogni della città. Il libro che ho scritto cerca di unire i puntini di tante realtà che vogliono dare una svolta all’attuale panorama politico e sociale. Un paese si può definire sostenibile se, oltre ad esserlo a livello ambientale, lo è a livello umano. Per questo ringrazio, oltre che i candidati che hanno preso parte alla realizzazione del ricco programma, anche tutti gli interventi che oggi si sono susseguiti, simbolo di varie realtà che anche a Parma si spendono per questo progetto”, ha dichiarato Elly Schlein.

Per questo proposito sono stati molto preziosi gli interventi susseguitisi.

Hanno preso parola Marco Tagliavini – Gioco Polisportiva Parma, e Maurizio Marciano – Saltatempo Cooperativa Sociale Onlus, realtà che hanno iniziato a collaborare per “restituire il Palazzetto alla città”. “C’è un centro giovani a cui si accede in modo semplice e dove le attività sono pensate e organizzate dai ragazzi, concordate con le società sportive per avere progetti educativi uniformi e ricreare i legami tra lo sport e i genitori. Per fare questo, però, avevamo bisogno di un partner”, è intervenuto Tagliavini. “La missione della nostra cooperativa è fare inserimento nel mondo del lavoro. Abbiamo accolto la richiesta della Polisportiva Gioco parma perché crediamo che il Palazzetto abbia bisogno di cura, lo merita soprattutto per un domani nel quale potrà fornire opportunità lavorative al territorio” – ha concluso Marciano.

Michele Rossi, Ciac Onlus, ha poi ribadito l’importanza di pensare processi e fenomeni sociali non divisi per categorie, ma guardando all’intera comunità: “Integrazione significa mettere al centro le relazioni sociali. Includere non vuol dire esclusivamente fornire servizi, ma far sentire parte di una comunità, di una rete sociale”.

Luca Cenci, presidente di Emc2 Onlus, cooperativa con sede presso Lostello, ha inoltre ricordato come Parma debba “prendere la velocità degli ultimi. Emc2 è un piccolo esempio, introducendo al mondo del lavoro diversi profili svantaggiati attraverso progetti che sanno guardare all’ambiente e alla sostenibilità”.