Bonaccini apre il tesseramento del Pd Oltretorrente

“La nostra festa del tesseramento è stata una mattinata ricca di valori, spunti preziosi per riflessioni serie e scelte di campo coraggiose guardando all” Europa, all’Italia, all’ Emilia-Romagna a Parma, al Partito Democratico. Bella, grande e attenta la partecipazione. Nelle parole di Stefano Bonaccini abbiamo avuto un ampio il respiro politico ed europeista, ancorato alla Costituzione italiana e una concretezza che parla di buona politica.”

Lo scrive il Pd Oltretorrente sui social. “Luigi Tosiani il Segretario Regionale, “di casa al Circolo Oltretorrente”, ci ha offerto una preziosa visione dell’essere Partito e ha confermato il suo impegno che lo rivedrà protagonista nell’imminente congresso. Grazie al Sindaco Michele Guerra per la sua presenza e per la forza, la lucidità e la passione con cui ha tenuto insieme valori democratici, l’impegno amministrativo, la lealtà verso il percorso che ci ha portati al governo della città e lo sguardo sul futuro.

Grazie a Massimo Fabi, assessore regionale alla Sanità che ci ha offerto qualche dato di lettura delle politiche regionali e si è mostrato interlocutore puntuale e disponibile. Grazie ai segretari del Pd Parma Nicola Bernardi e Michele Vanolli e alla nostra Segretaria Gabriella Corsaro per la sua lettura del meraviglioso scandalo che è la militanza in tempi difficili e dell’armonia democratica generatrice di libertà. Grazie a tutti gli intervenuti, ai segretari di altri circoli, al Consigliere regionale Matteo Daffada, agli assessori Francesco De Vanna, Gianluca Borghi e Daria Jacopozzi, al presidente del Consiglio comunale Michele Alinovi, al capogruppo Sandro Campanini, ai consiglieri comunali di Parma. Grazie a tutto il Direttivo per aver fortemente voluto questa splendida festa.”