Bonaccini: “Complimenti alle due startupper di Parma Valentina e Alice”

“Orgoglio emiliano-romagnolo. Sono due giovani startupper di Parma le uniche italiane ad aver partecipato alla finale del Premio Europeo per le Donne Innovatrici 2020. In tutta Europa sono state selezionate solo 21 imprenditrici che hanno trasformato le loro idee innovative in progetti di impresa. Valentina e Alice avevano intrapreso un viaggio formativo nella Silicon Valley grazie ai finanziamenti che la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione delle giovani startup per formarsi negli Stati Uniti.

Bravissime ragazze.”

Lo scrive il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sulla sua pagina Facebook.