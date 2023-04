Bore, ferisce il fratello con un’ascia durante una lite: denunciato

I Carabinieri di Salsomaggiore Terme e di Pellegrino Parmense sono intervenuti nella tarda serata di ieri, nel piccolo paesino montano di Bore, a seguito di una lite in famiglia che ha rischiato di finire in tragedia.

Gli eventi si sono verificati in un’abitazione dove insieme all’anziano padre coabitano due fratelli 30enni, i quali per futilissimi motivi hanno iniziato una discussione scaturita per la gestione della casa e del genitore.

Ben presto la lite è degenerata facendo vivere attimi di terrore all’anziano ed al maggiore dei fratelli, in quanto il più giovane nella concitazione del momento ha anche impugnato un’ascia, iniziando a colpire ripetutamente il più grande, il quale fortunatamente è riuscito a difendersi e parare i colpi, riportando comunque più contusioni e tagli in varie parti del corpo, che l’hanno attinto in parti non vitali.

A questo punto l’aggressore, resosi conto della gravità del gesto, si è dato alla fuga a bordo della propria auto, permettendo al fratello ferito di chiedere aiuto al 112. Sul posto le pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Pellegrino Parmense e Salsomaggiore, intervenute immediatamente, hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, in attesa dell’arrivo del personale sanitario che l’ha poi trasportata presso il Pronto soccorso di Vaio, dove è stato medicato.

Lo stesso miracolosamente non ha riportato lesioni tali da metterne in pericolo la vita.

Nell’abitazione, perquisita e sottoposta ad un accurato sopralluogo, i Carabinieri hanno rinvenuto nella camera dell’aggressore circa 200 grammi di marijuana, 3gr di oppio, semi di marijuana, unitamente a lampade e altro materiale indispensabile per la coltivazione, produzione ed essiccazione della sostanza stupefacente, tutti posti sotto sequestro.

L’aggressore è stato denunciato all’Autorità giudiziaria perché ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e detenzione e coltivazione di stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma