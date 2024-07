BorgoSound Festival, sabato 26 luglio l’ultima serata di selezione

La dodicesima edizione BorgoSound Festival, concorsomusicaleapremi organizzato dall’associazione I Nostri Borghi e dedicato quest’anno allo psichiatra e musicista Simone Bertacca, prosegue sabato 26 luglio conla quarta e ultima seratadiselezione. Cinque le band in gara – Carbo Trio, The Trio, Cantautori di Provincia, Camelot, Luna Falena – provenienti da fuori provincia e da fuori regione.

L’appuntamento è per le ore 21, come da tradizione nel piazzale Salvo d’Acquisto (a lato della Casa del Suono) a Parma, trasformato in teatro all’aperto negli amati borghi.

BorgoSoundFestival è patrocinato dal comune di Parma, con la partecipazione dell’Avis comunale che offrirà quest’anno un premio speciale, sostenuto da Iren, Parma Calcio 1913 che metterà in palio un abbonamento estratto a sorte fra i partecipanti alla giuria popolare, oltre a consegnare una maglia crociata ai vincitori del 14 settembre, e da altre realtà cittadine.

L’accesso è gratuito per una serata da trascorrere con tanta musica, buona compagnia, e con la possibilità di votare la propria band preferita.