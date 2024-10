Borgotaro, gira per il centro su uno scooter sotto sequestro: denunciato un 54enne

Continuano i servizi straordinari per il controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Parma finalizzati ad assicurare una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio dei militari dell’Arma.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Borgo Val di Taro, nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo del territorio hanno intercettato uno scooter con a bordo un uomo già noto alle forze dell’ordine. Apparentemente nulla di strano, ma ad uno dei militari di pattuglia, quello scooter ricordava qualcosa, ovvero che era stato sottoposto a sequestro poco tempo prima.

Dopo un breve pedinamento, scelto il momento ed il luogo più idoneo per ridurre al minimo i rischi per gli altri utenti della strada, i Carabinieri, dopo avere intimato l’alto all’uomo, lo hanno bloccato.

Accertato che il mezzo su cui viaggiava il 54enne era effettivamente quello sottoposto a provvedimento di confisca, è stato prelevato e trasportato presso un deposito giudiziario della zona.

Agli operanti non è rimasto altro da fare che, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, denunciare in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica il 54enne residente nel borgotarese, per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro.

Comando provinciale Carabinieri di Parma