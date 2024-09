Busseto, non riesce a pagare la bolletta e si allaccia al contatore di un vicino: denunciato

I Carabinieri di Busseto, al termine dei doverosi accertamenti, hanno deferito all’A.G. di Parma in stato di libertà un 60enne italiano, ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica.

Nello specifico, nel mese di settembre u.s. la proprietaria di un appartamento ubicato nel comune di Busseto, dopo aver ricevuto una fattura dall’ente che eroga l’energia elettrica, non congruo rispetto agli standard abituali, ha voluto vederci chiaro ed ha sporto denuncia ai Carabinieri.

La donna in sintesi riferiva che non occupando l’appartamento in quanto residente in altra regione, nel mese di settembre aveva ricevuto una bolletta “della luce” con un importo molto più elevato di quelli a cui era abituata, visti gli esigui consumi dovuti al limitato utilizzo dell’appartamento.

Effettuate alcune verifiche tecniche, sugli elettrodomestici presenti nell’abitazione che non facevano registrare anomalie, la donna decideva di staccare il contattore, abbassando la leva.

Tornata a Bussetto dopo alcune settimane, notava che il contatore era stato forzato e riattivato e che allo stesso erano collegati quattro cavi rispetto ai soli due cavi collegati agli altri contatori.

Riscontrata l’anomalia la donna denunciava i fatti ai Carabinieri che immediatamente davano il via all’indagine.

I militari, effettuato il sopralluogo, con l’ausilio di un tecnico, riscontravano effettivamente la presenza di una sorta di bypass che dal contatore della denunciante portava energia ad un altro appartamento dello stabile.

Individuato l’appartamento, acquisito informazioni testimoniali, incrociati i dati raccolti presso l’ufficio anagrafe, con quelli relativi ai canoni di locazione, i Carabinieri sono giunti all’identificazione del 60enne presunto responsabile dell’allaccio abusivo.

I miliari quindi, acquisiti comprovati elementi probatori, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, hanno denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma