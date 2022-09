Camminata per il Centro Oncologico alla scoperta di Parma Nord

Sono aperte le iscrizioni alla camminata solidale “Cammina insieme con noi” in programma sabato 24 settembre alle ore 15 con partenza da CittaLAB, nel quartiere Spip di Parma, in via Benjamin Franklin 31.

E’ la seconda camminata, dopo quella di maggio a Torrechiara, collegata alla raccolta fondi Insieme con Te e il cui ricavato, somma dei contributi delle aziende amiche e dei pass dei partecipanti, sarà interamente devoluto al Fondo Nuovo Centro Oncologico di Parma, acceso presso MUNUS Fondazione di Comunità di Parma Onlus, garante della raccolta fondi e della sua intera destinazione.

Questa camminata, in particolare, ha focalizzato l’obiettivo di quanto sarà raccolto sull’acquisto di apparecchiature tecnologiche a supporto dell’attività di ricerca dell’Oncologia di Parma, elemento essenziale per far progredire la diagnosi e la cura nei confronti dei diversi tipi di tumori.

Grazie al coinvolgimento dei professionisti dell’area oncologica del Maggiore che accompagneranno i presenti, delle aziende del territorio e dei loro dipendenti che hanno risposto con entusiasmo, e di coloro che vorranno contribuire all’obiettivo prendendo parte all’iniziativa, la camminata di sabato 24 settembre intende promuovere i concetti di salute, benessere e prevenzione, proponendo due percorsi di 8,5 km e 5 km, aperti a tutti, che si svilupperanno tra il quartiere Spip, il canale Naviglio e l’Abbazia di Valserena. <Attraverso il percorso “Urban Trail” vogliamo proporre un modo nuovo di vivere il quartiere industriale e insieme valorizzare il contesto naturalistico e culturale che ci circonda e che nella quotidianità lavorativa non cogliamo> tengono a precisare i vertici di CittaLAB, organizzatore dell’iniziativa insieme all’associazione Spirito Tarsogno ASD, in collaborazione con EcoDistrict, Metronotte, Aibat, Croce Rossa Comitato di Bedonia, La coperta di Linus e con il patrocinio del Comune di Parma.

La prevendita online dei pass (costo 10 euro comprensivo del pacco-gara) è attiva tramite la pagina Facebook dedicata all’evento @insiemeconteparma oppure su https://www.spiritotarsognotrail.com/urban-trail-7-chiese

Sarà possibile iscriversi anche in loco dalle ore 14.00; la camminata si terrà anche in caso di maltempo.

Per sottolineare l’importanza delle Camminate della Salute (oltre al 24 settembre, sono in programma il 1 ottobre a Fornovo e il 16 ottobre a Collecchio) sarà distribuito un passaporto su cui segnare le tappe realizzate.