Campari (Lega): “Ai cittadini chiesto Green Pass, ma tollerati sbarchi e party illegali”

“In questi giorni, gli italiani hanno visto sbarcare sulle nostre coste migliaia di immigrati clandestini, provenienti da paesi dove il Covid è fuori controllo, e 10 mila giovani sotto effetto di droghe assembrarsi in rave illegali, in barba alle leggi, alle norme di distanziamento, allo stesso buonsenso, senza che nessuno intervenisse..

Tutte situazioni fortemente a rischio dal punto di vista sanitario e della sicurezza e dell’integrità delle persone. Nel corso del rave al confine tra Toscana e Lazio c’è addirittura scappato il morto, sono stati denunciati stupri e giovani in coma etilico.

Tutto questo non è normale: i barconi degli scafisti e le carovane di tir degli organizzatori dei party illegali vanno fermati prima che la situazione diventi, come ormai sembra essere la norma in Italia, ingestibile.

Ne va della credibilità dello stesso Stato che poi va a chiedere il green pass ad un cittadino che vuole prendere un caffè o andare a un concerto e pretende che i gestori dei locali si attengano scrupolosamente alle regole.

Il ministro dell’Interno Lamorgese deve intervenire velocemente: lo Stato, soprattutto quando chiede sacrifici, deve essere credibile.”

Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega