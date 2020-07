Campari (Lega): “Più di 600 sbarchi in 24 ore, il business è ripartito”

“Nemmeno la pandemia ha scoraggiato chi vuole trasformare l’Italia nel grande campo profughi dell’Unione Europea.

Come prevedibile, dopo che il Governo Conte ha annunciato la sanatoria e iniziato a mettere in discussione i Decreti Sicurezza, gli sbarchi sono ritornati a crescere in modo vertiginoso: in 24 ore più di 600 clandestini sono entrati nel Paese. Un problema anche dal punto di vista del controllo sanitario.

Le nostre acque territoriali sono di nuovo un’autostrada per scafisti e Ong, le nostre città consegnate al degrado, allo spaccio, in attesa di nuovi focolai.

La truppa al servizio del business dell’accoglienza si è rimessa in moto e la mangiatoia fermata da Matteo Salvini, è ricominciata.

La Lega dice ancora una volta ‘No’ allo smantellamento dei Decreti Sicurezza e a qualsiasi sanatoria. Il Governo deve pensare a come rimpatriare i clandestini, non a farne entrare altri.

Quando governava la Lega i rimpatri erano più degli sbarchi. Le navi degli schiavisti vanno fermate.”

Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega.