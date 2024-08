Carta solidale: bonus spesa per 570 famiglie dell’Unione Pedemontana

Sono 570 le famiglie residenti nei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) che a partire dal mese di settembre riceveranno il bonus spesa da 500 euro attraverso la ricarica della Carta solidale “Dedicata a te” e che potranno usufruire di uno sconto del 15% nei negozi convenzionati.

I nuclei beneficiari del contributo vengono individuati direttamente dall’INPS, pertanto non devono presentare alcuna domanda, mentre Azienda Pedemontana sociale si occuperà esclusivamente di verificare le loro posizioni anagrafiche e, una volta che INPS redigerà la graduatoria definitiva (indicativamente entro il 26 agosto), invierà ai beneficiari una comunicazione a mezzo lettera con le modalità di ritiro della tessera presso uno sportello di Poste Italiane. I nuclei che sono già titolari della Carta dal 2023, se avranno mantenuto i requisiti potranno continuare a fruire del bonus utilizzando la stessa tessera (In caso di smarrimento è possibile richiederne una nuova). La graduatoria dei beneficiari, identificati con il numero di protocollo della certificazione ISEE, verrà comunque pubblicata sul sito dell’Unione Pedemontana e di Pedemontana sociale www.unionepedemontana.pr.it.

Il bonus caricato sulla carta solidale, una “Poste Pay” rilasciata da Poste Italiane, potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (bevande alcoliche escluse), di carburanti o, in alternativa a quest’ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. I titolari della carta potranno, inoltre, fruire di uno sconto del 15% negli esercizi commerciali convenzionati. Gli elenchi dei generi di prima necessità acquistabili con il contributo e dei punti vendita convenzionati, saranno consultabili sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it.

Chi ha diritto al contributo

Il criterio principale per ricevere il bonus è l’ISEE, che non dovrà essere superiore ai 15mila euro. Sono stati poi individuati tre criteri di priorità per l’erogazione del contributo: nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010; nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006; nuclei familiari composti da non meno di tre componenti. Per tutti e tre i criteri, la precedenza verrà data alle famiglie con indicatore ISEE più basso.

Chi non ne ha diritto

Sono esclusi automaticamente dal provvedimento, e pertanto non riceveranno il contributo, coloro che, pur avendo i requisiti, risultino già titolari delle seguenti misure di sostegno economico: Reddito di cittadinanza; Assegno di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale.

Il contributo non è, inoltre, erogabile ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI e Indennità sociale di disoccupazione per i collaboratori DIS-COLL); fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni (CIG); qualsiasi altra forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.

Come e dove utilizzare la tessera

Una volta ritirata, la tessera sarà immediatamente attiva e potrà essere utilizzata come una normale Carta di pagamento nei negozi abilitati al circuito Mastercard, ma occorrerà effettuare la prima spesa entro il 16 dicembre 2024. Il credito potrà essere consumato entro il 28 febbraio 2025 negli esercizi commerciali che accettano pagamenti elettronici con carte dei circuiti Mastercard e Postamat, limitatamente, come già anticipato, per i beni di prima necessità elencati dal decreto.

Una volta esaurito il credito, la tessera dovrà essere conservata, sia perché potrebbero esserci altre ricariche (la tessera indica una data di scadenza ma potrà essere rinnovata presso un qualsiasi ufficio postale), sia perché ci sarà la possibilità di poter continuare a fare acquisti a prezzi scontati.