Cavandoli (Lega): “Bene proroga della sospensione ma non basta, governo cancelli cartelle esattoriali già notificate”

“Nei giorni scorsi la Lega ha presentato una risoluzione in commissione finanze a Montecitorio chiedendo al governo di varare immediatamente una norma “saldo e stralcio” per 9 milioni di cartelle esattoriali.

Oggi è arrivata la proroga della sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2020: un risultato ottenuto grazie al pressing della Lega, anche con sit-in avanti all’Agenzia delle Entrate, ma non basta. Occorre azzerare del tutto queste cartelle per non mettere in ulteriore difficoltà aziende e lavoratori. Non è possibile che siano gli italiani a pagare gli errori del governo che si è mosso in ritardo.

Il 15 ottobre 2020, infatti, è terminata la sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e molti italiani si sono visti recapitare ugualmente le cartelle esattoriali in data 16 ottobre perché il governo non ha previsto di colmare il lasso di tempo tra la fine della sospensione e la proroga della stessa. Attendiamo una risposta concreta che azzeri queste cartelle già notificate”.

Lo dichiara in una nota la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli, co-firmataria della risoluzione insieme agli altri componenti della Lega in commissione finanze.