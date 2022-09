Cavandoli (Lega): “Chiediamo a Guerra un cambio di passo rispetto alla disastrosa precedente gestione della sicurezza”

“L’ennesimo accoltellamento in pieno Centro, che si aggiunge al lungo elenco quotidiano di risse, aggressioni, furti, bivacchi, spaccio di stupefacenti, riporta l’attenzione sul problema della Sicurezza a Parma su cui la Lega e tutta la città chiedono al sindaco Guerra un deciso cambio di passo rispetto alla disastrosa gestione precedente.

Ho presentato un’interrogazione per chiedere segnali concreti come l’introduzione del taser e l’istituzione del vigile di quartiere. Ho poi chiesto informazioni sull’organico della Polizia Locale: quanti agenti siano effettivamente in servizio per la città, quanti in servizio attivo, se il numero sia in linea con quanto previsto dalla Legge, quanti pensionamenti e quante assunzioni siano previste nei prossimi anni.

Alla Lega e alla città interessa sapere se il Corpo d’ora in poi verrà valorizzato o se si continuerà nell’opera decennale di svilimento di cui la continua fuga di comandanti in questi anni è stata un sintomo più che evidente.

Abbiamo infine chiesto all’Amministrazione se, di fronte all’evidenza di uno spaccio di droga dilagante, intenda ricostituire l’unità cinofila che la giunta uscente ha smantellato, se si intende realizzare compiutamente il progetto “Mille occhi sulla città”, mediante la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata.

La Lega non smetterà di chiedere all’Amministrazione comunale impegni concreti per la sicurezza dei parmigiani. Come la città, siamo in attesa di risposte.”

Così Laura Cavandoli, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Parma e deputata, candidata alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale di Parma.