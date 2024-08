Cerimonia di ritiro della casacca n. 21 di Roberto Mari, campione del Baseball parmigiano anni 80

In anteprima alla seconda partita di semifinale per il campuionato italiano di baseball tra Parma Clima e Macerata si svolgerà domani sera, giovedì 8 agosto, la cerimonia di ritiro della divisa numero 21 di Roberto “Bobo” Mari.

Mari, classe 1960, ha vestito la divisa della nostra società dal 1979 al 1993 giocando 240 partite.

Con i colori del Parma baseball ha vinto tre scudetti e sette Coppe dei Campioni.

Per lui un record complessivo di 76 vittorie, 33 sconfitte e 25 salvezze con una media pgl apri 4.01 negli anni dei grandi bombardieri e delle mazze di alluminio.

Mari ha giocato 28 partite con la nazionale maggiore.

Questo l’elenco delle divise ritirate fino ad oggi:

1 – Claudio Cattani

8 – Claudio Corradi

9 – Gianni Gatti

20 – Aldo Notari

22 – Massimo Fochi

24 – Giorgio Castelli

25 – Augusto Savignano

27 – Sal Varriale

29 – Guido Pellacini

A nome del consiglio direttivo, dei soci, dei tecnici, dei giocatori, di tutti i collaboratori del Parma baseball 1949 e degli appassionati di baseball il presidente Luca Meli si congratula con Roberto Mari, protagonista di indimenticabili imprese con le quali ha dato lustro alla nostra società e all’intera città di Parma.

Il suo numero 21 non verrà più indossato in futuro e brillerà per sempre nella nostra bacheca.