CGIL, CISL e UIL verso nuove relazioni sindacali con il Comune di Parma

Si sono incontrate ieri mattina nella Residenza municipale del Comune di Parma le delegazioni dei sindacati confederali territoriali rappresentate dalle Segretarie Generali Lisa Gattini (CGIL Parma) e Angela Calò (CISL Parma e Piacenza), e dal Coordinatore UIL Emilia Mario Miano, insieme alle rispettive rappresentanze di categorie del pubblico impiego e dei pensionati, con il Sindaco Michele Guerra e gli assessori Bosi, Brianti, De Vanna e Bonetti. Era presente il neo Direttore Generale Pasquale Criscuolo.

Durante l’incontro si è voluta sottolineare l’importanza delle relazioni sindacali e la volontà di rafforzarle, nella comune consapevolezza che solo facendo rete si possano affrontare i temi e le criticità del momento ma anche per coglierne a fondo le opportunità. I temi della stretta energetica, del lavoro, delle reti socio sanitarie gestite dal Distretto, degli anziani e delle scuole sono stati approcciati con l’impegno di affrontarli su tavoli tematici dedicati.

Le organizzazioni sindacali hanno rappresentato al Sindaco Guerra le loro preoccupazioni rispetto al momento di crisi e difficoltà che molte famiglie stanno attraversando, trovando un interlocutore attento all’ascolto. Il Sindaco, anche per voce dei suoi assessori, ha a sua volta illustrato quelli che sono stati i passaggi e le risorse ad oggi messi in campo per generare aiuti rispetto alle fragilità nel territorio, in un momento complesso dovuto al cambio di legislatura e ad una finanziaria non ancora varata, nella quale potrebbero trovare risposta, in termini di risorse, molti bisogni espressi dai cittadini.

I sindacati confederali territoriali ritengono che con l’incontro di ieri abbia preso l’avvio un percorso di confronti basato sul riconoscimento reciproco del valore della Rappresentanza. Un percorso rispettoso dei differenti ruoli ed autonomie, ma che si gioca sull’intento comune di cogliere il meglio per la città nel segno dell’inclusione sociale.