Che spetàcol! Serate di dialetto e lirica sotto le stelle dal 9 luglio al 13 agosto

Che spetacol! Dialetto e lirica sotto le stelle. Nei quartieri e nel cuore di Parma una rassegna itinerante in quattro appuntamenti e dedicati alle tradizioni della città. Dal 9 luglio al 13 agosto l’estate parmigiana si anima con quattro imperdibili appuntamenti gratuiti tra dialetto e lirica ospitati tra le piazze dei quartieri e del centro città.

Nelle prime tre date – 9, 16 e 30 luglio – il pubblico potrà assistere a spettacoli dedicati all’arte del teatro di ispirazione popolare, con serate di allegria e spensieratezza “alla parmigiana”.

Le tre serate di dialetto saranno presentate da Aldo Pesce, Presidente dell’Associazione Insemma par recitär, mentre l’Associazione Opera in Piazza curerà il gran finale in musica del 13 agosto.

La rassegna è organizzata dal Comune di Parma in collaborazione con Video Type s.r.l., nell’ambito di Parma Estate 2024, con il supporto del direttore artistico Claudio Cavazzini che coordinerà le compagnie teatrali dialettali di Parma.

Programma:

martedì 9 luglio ore 20.30 – Piazzale della Pace – Quartiere Parma Centro

martedì 16 luglio ore 20.30 – Piazzale Rastelli – Quartiere San Leonardo

martedì 30 luglio ore 20.30 – Spazio Malerba – Quartiere Montanara

martedì 13 agosto ore 20 – Piazzale Picelli – Oltretorrente

La rassegna si chiuderà con un appuntamento con l’Opera il 13 agosto quando in piazzale Picelli risuoneranno le celebri arie di Puccini e di Verdi in un emozionante concerto lirico, il primo curato dai musicisti professionisti del territorio dell’Associazione Opera in Piazza. Una serata imperdibile che ha l’intento di coinvolgere il pubblico in un percorso spettacolare, ma anche divulgativo dove i cantanti, l’orchestra e le voci narranti di Otello e Strajè attraverseranno le trame e le note di Traviata, Tosca e Turandot ma anche della canzone napoletana dall’operetta.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’accesso sarà consentito dalle ore 20. Per ulteriori informazioni, contattare: eventi@videotype.it