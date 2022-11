Chiesi ha scelto “Magica Bici” tra i suoi progetti di volontariato aziendale

Cos’è il volontariato aziendale?

L’azienda Chiesi Farmaceutici da ormai diversi anni organizza attività di volontariato in collaborazione con CSV EMILIA, da proporre ai propri dipendenti e quest’anno ha scelto la Magica Bici, una bici cargo molto particolare, costruita per trasportare persone con diverse disabilità, anche sulla sedia a rotelle, per regalare emozioni a tutti grazie alla collaborazione di Parma Facciamo Squadra 2018, I diritti dei bambini, Anmic e Uisp.

Dopo il ritrovo davanti ai cancelli del Palasport di Parma, sede della GIOCO, i volontari e le volontarie sono entrati nella sede dove Michela li ha accolti e spiegato tutte le attività e i progetti attivi della GiocoParma sottolineando tutte le collaborazioni in atto.

“Purtroppo non conosco molte realtà del territorio e mi è piaciuto molto avere la possibilità di avvicinarmi ad alcune di esse. – racconta Chiara, partecipante del Progetto – Mi sono resa conto che una cosa così semplice come la bici, non tutti possono usare. La bicicletta è bellezza, una bellezza di libertà a cui non tutti possono accedere, non ci pensavo prima. Voglio ringraziare tutti per questa iniziativa e spero di dare il mio contributo presto”

L’attività di formazioni per diventare volontari della MAGICABICI è stata svolta da Xavier dell’Associazione Le Petit Velò (affiliato UISP) presso gli spazi esterni del Palazzetto dello Sport Bruno Raschi.

“Essere coinvolti in questo tipo di attività – racconta Xavier – è molto bello per me. Credo che non si smetta mai di imparare e di dare. Io sono venuto per condividere le mie conoscenze e come sempre torno a casa io stesso arricchito dalle testimonianze dei presenti. Spero siano state giornate formative e piacevoli per tutte i partecipanti e le persone coinvolte nel progetto.”

Chi diventa volontario del progetto è chiamato PEDALATORE di IDEE: perché’ c’è sempre bisogno sia di pedalatori che mettano a disposizione il loro tempo e le loro gambe per pedalare con e insieme alla MAGICA sia di nuove idee di collaborazioni, percorsi cittadini e non solo…Da quest’anno per esempio la FIAB DI PARMA ha inserito dei percorsi, uscite, dedicate a tutti: bambini, famiglie, persone con disabilità: perché la vera INCLUSIONE è FARE COSE BELLE, INSIEME.

La formazione del volontario di MAGICABICI ha sempre una particolare attenzione dedicata sia alla parte tecnica con XAVIER dell’ ASSOCIAZIONE LE PETIT VELO’ ( affiliato UISP) sia alla parte di relazione con le persone con disabilità tramite ANMIC PARMA : ospite d’eccezione per ANMIC è stata ALESSANDRA CINQUE , con disabilità sia visiva sia fisica che ha voluto condividere la sua esperienza di trasporto all’evento FIAB “ Pedalata tra le statue parlanti di PARMA “ sottolineando l’importanza del progetto, l’importanza dell’esperienza UMANA, nel condividerla con almeno 3 volontari, nel sentirsi meno sola e non solo come un oggetto da trasportare…la sensazione di libertà, del vento in faccia…

Nelle due giornate di volontariato aziendale sono stati presenti anche i ragazzi e le ragazze con diverse disabilità dell’associazione Con- Tatto di Traversetolo, testimonal non solo come trasportati ma anche come pedalatori!

Sì, perché Magicabici è anche questo: chiunque può essere trasportato e trasportare! Nessun limite!

“Ci teniamo a ringraziare ancora una volta il CRAL Chiesi che insieme a Polisportiva Gioco e Scambiamente hanno reso possibile la magia dell’incontro con Xavier e la Magica Bici questa primavera: per noi è stato un progetto unico nel suo genere e ci ha permesso di sperimentare e conoscere meglio noi stessi, la MAGICABICI e tutti i volontari del progetto”

“Esperienza unica nel suo genere. – racconta Grazia della Chiesi – Ho partecipato a diverse attività di volontariato ma questa mi ha coinvolto maggiormente. È stata una esperienza in cui siamo stati protagonisti e spero di prendere parte attivamente al progetto. Ti senti parte di un progetto comune, la tua presenza è importante, veramente importante per qualcuno e ti restituisce un sorriso.”

Esserci. Condividere bellezza. Pedalando in sicurezza…E chissà quanti altri km farà MAGICABICI!

Se curiosi di conoscere meglio il progetto www.magicabici.com e … BUON VENTO

La Magica Bici nasce grazie a Parma Facciamo Squadra 2018, I diritti dei bambini, Anmic e Uisp.