Collecchio: la benedizione di Papa Francesco sul CamPEACE e per tutta la comunità collecchiese

La benedizione di Papa Francesco sul CamPEACE e per tutta la comunità collecchiese.

– Riconoscente per il premuroso gesto e i sentimenti di deferente stima che lo hanno suscitato, Papa Francesco auspica che tale manifestazione educativa e formativa contribuisca a promuovere il perenne messaggio di pace e solidarietà tra i popoli. Egli, mentre assicura un ricordo nella preghiera per il buon esito dell’evento, di cuore invia a Lei, agli organizzatori e ai partecipanti la Sua benedizione, estendendola volentieri all’intera cittadinanza. –

Così la preziosa missiva che Monsignor Luigi Roberto Cona, assessore della segreteria di stato vaticana, ha inviato da parte del Santo Padre in risposta all’invito della Sindaca Maristella Galli: – Ho scritto a Papa Francesco colpita dalle sue parole sulla pace, in questo momento così tragico per l’Europa, quando ha sostenuto l’esistenza di un’architettura della pace dove intervengono le istituzioni della società così come quella di un artigianato della pace che coinvolge ognuno di noi.-

– Il CamPEACE ha portato un messaggio di pace condiviso, che attraverso un meraviglioso gruppo di giovani ci ha raggiunto tutti. –

– È stata un’emozione indescrivibile ricevere la lettera del nostro Papa, che ci incoraggia ad impegnarci per proseguire lungo il cammino intrapreso. –

– Nonostante i numerosi impegni non abbiano permesso al Santo Padre di intervenire in video chiamata durante la settimana del campeggio per la Pace, ci ha raggiunto il suo pensiero affettuoso ed autorevole, al quale continueremo ad affidarci. –