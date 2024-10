Collecchio, ruba superalcolici al supermercato: fermato e denunciato dalla Polizia locale

Si preparava a passare una serata in allegria, annaffiata da superalcolici. E fin qui nulla di strano. Il problema, è che ha pensato di procurarsi il necessario alle libagioni a costo zero, rubando alcune bottiglie in un centro commerciale. Ma a rovinargli la festa ci hanno pensato gli agenti della Polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense, che lo hanno fermato e denunciato per furto.

È accaduto mercoledì 9 ottobre a Collecchio, quando verso mezzogiorno l’uomo, un 30enne di origine straniera, è uscito rapidamente dal supermercato senza aver acquistato nulla. Una fretta tale da insospettire il personale dell’esercizio commerciale, che lo ha seguito all’esterno. E proprio lì, nel parcheggio, si trovava una pattuglia della Polizia locale, intenta nei controlli di routine, alla quale i dipendenti del supermercato hanno indicato il 30enne, intento a dileguarsi.

Gli agenti lo hanno subito rincorso e dopo averlo fermato lo hanno controllato, rinvenendo la refurtiva per un valore di circa 100 euro. Trattandosi di cittadino straniero, l’uomo è stato fotosegnalato e denunciato per furto all’Autorità Giudiziaria.

«L’operazione – afferma la sindaca di Collecchio Maristella Galli dimostra quanto sia efficace il controllo del territorio da parte della Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense».

«Grazie alle nuove assunzioni di questi ultimi mesi, siamo stati in grado di intensificare il numero di pattuglie e questo sta portando a dei risultati importanti – sottolinea l’assessore alla Polizia Locale e Legalità dell’Unione, nonché sindaco di Traversetolo, Simone Dall’Orto –. La sicurezza, per noi sindaci dell’Unione, rimane una priorità e continueremo ad operare per rafforzare ulteriormente il Corpo di Polizia Locale».