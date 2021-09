“Competenza e continuità per Traversetolo” è la lista che nasce con l’intento di continuare ad amministrare con competenza il nostro Comune, per farlo diventare sempre più forte, solidale, bello ed accogliente.

Il candidato sindaco ed i candidati consiglieri di questa lista hanno deciso di mettere a disposizione le proprie competenze per il paese in cui vivono: il programma parte dal lavoro svolto negli ultimi cinque anni dall’amministrazione guidata da Simone Dall’Orto, lavoro svolto con passione, competenza e profondo senso civico.

Tra le nostre convinzioni c’è l’idea di continuare una politica vicina ai cittadini; siamo convinti che il rapporto tra Amministrazione comunale e Popolazione debba essere sempre vivo, e che non possa considerarsi esaurito al momento del voto.

Con questo intendiamo un’Amministrazione al servizio dei cittadini, che sia in grado di essere presente per poterli sempre affiancare nel trovare soluzioni concrete ai problemi quotidiani ed ai bisogni del territorio.

La nostra Amministrazione continuerà a prestare la massima attenzione all’utilizzo del denaro pubblico, evitando in ogni modo inutili sprechi e lavorando affinché le risorse vengano ottimizzate ed utilizzate al meglio.

L’esperienza maturata in questi 5 anni di amministrazione sarà fondamentale per la ricerca di finanziamenti, non solo locali ma anche regionali, statali ed europei, consentendo all’Amministrazione di intervenire laddove le disponibilità comunali si dimostreranno insufficienti. E sarà necessaria per rispondere prontamente ai possibili investimenti proposti dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Parlamento in risposta alla crisi sanitaria ed economica causata dalla pandemia Covid-19.

I principi che guidano il nostro programma sono orientati al miglioramento continuo del nostro Comune in termini di servizi scolastici, servizi alla persona, sicurezza, commercio, vivibilità, trasparenza, sostenibilità del bilancio e massimo coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali.

Tutto ciò, con la consapevolezza del fatto che non è possibile fare tutto, né accontentare tutti, e che prima di pensare a progetti “faraonici” sia necessario provvedere ad una quotidiana manutenzione delle infrastrutture e del territorio comunale ed al sempre miglior funzionamento dei servizi fondamentali della nostra comunità.

Competenza e continuità per Traversetolo