Comune di Parma, nuovi incarichi per le Consigliere Carpi e Oluboyo

Il Sindaco Michele Guerra ha conferito due nuovi incarichi alle Consigliere Comunali Federica Carpi e Victoria Oluboyo, ai sensi dell’art. 28-bis dello Statuto Comunale e dell’art. 17 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La Consigliera Federica Carpi si occuperà di “Benessere, Inclusione e Creatività Giovanile”, supportando l’Amministrazione nei percorsi volti al miglioramento della qualità della vita dei giovani e alla promozione di iniziative di inclusione e creatività.

La Consigliera Victoria Oluboyo avrà invece l’incarico di seguire le materie di “Diritti, Intercultura e Pari Opportunità”, con l’obiettivo di approfondire e proporre strategie per favorire l’integrazione e la valorizzazione delle diversità all’interno della comunità cittadina.

Entrambi gli incarichi, come previsto dalla normativa vigente, non comportano alcuna indennità economica e non prevedono la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna o di gestione amministrativa. Le Consigliere Incaricate avranno il compito di svolgere studi e analisi su specifiche tematiche, formulando osservazioni e proposte da sottoporre all’attenzione del Sindaco e degli organi competenti.

Gli incarichi saranno comunicati ufficialmente al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.