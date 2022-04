Concerto del 25 aprile in piazza Garibaldi: sul palco gli Psicologi, BNKR44 e Nuvolari

Finalmente il 25 aprile la Festa della Liberazione torna in piazza Garibaldi a Parma. La memoria collettiva e sociale della Resistenza e lotta di liberazione Nazionale, sono essenziali nel costruire un’identità forte di natura comunitaria. In occasione del 25 Aprile tornerà in piazza un grande concerto. Per festeggiare la liberazione e per continuare a dar voce all’autenticità dei valori della Resistenza, tutti potranno applaudire ed assistere al concerto degli PSICOLOGI. Come open act saliranno sul palco anche BNKR44 e Nuvolari. Da sempre l’evento proprio per la funzione e il coinvolgimento emotivo che esercita attraverso la creatività, il suono e la musica in quanto fattore comunicativo e propulsivo, si caratterizza come un’esperienza a forte valenza culturale e simbolico, finalizzata a un fondamentale lavoro sulla Memoria collettiva, l’Identità e la Storia.

Sarà un vero Concerto di Liberazione. L’improvvisa crisi pandemica si è accanita anche sui giovani. Sono stati privati per mesi e mesi della scuola, dello sport, del teatro e dei concerti, anche questi insostituibili veicoli di rapporti umani. La musica dal vivo svolge un ruolo proattivo in grado di generare sicurezza, è un antidoto alle conseguenze sociali da Covid-19, contrasta la depressione e i mali nascosti che l’incertezza di questo tempo porta con sé. Sarà un momento di festa, di felicità, per loro e per le famiglie e tutti i cittadini. Mentre i giovani ritrovano questa parte di storia collettiva cantando, ballando e applaudendo tutti insieme per ribadire: io ci sono, noi ci siamo, resisto, resistiamo — “noi siamo ancora un popolo”.

La serata, momento clou degli appuntamenti relativi alla Festa della Liberazione, è a cura del Comune di Parma con il contributo della Regione Emilia-Romagna, attraverso l’organizzazione di CAOS Organizzazione Spettacoli e Arci Parma. L’appuntamento a ingresso gratuito si terrà alle 21:00 in Piazza Garibaldi. Si ricorda che l’accesso è consentito con green pass base e mascherina FFP2.

Per info: 0521 7062 — info@arciparma.it