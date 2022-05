Consiglieri comunali Pd: “L’esclusione di Roberti e Canova impoverisce il confronto politico”

“La definitiva uscita dall’agone elettorale di due candidate sindache (e delle loro liste), Roberta Roberti e Michela Canova impoverisce sicuramente il dibattito politico che le ha viste attive e importanti protagoniste in queste settimane. Per noi consiglieri comunali uscenti (ed ora di nuovo candidati con il PD) è stato un vero dispiacere apprendere, ieri sera, la sentenza del Consiglio di Stato, pur nel rispetto degli organi deputati a verificare le regole vigenti; regole che probabilmente andrebbero migliorate per favorire la partecipazione democratica.

Abbiamo affrontato in questi anni tante tematiche e portato proposte condivise in consiglio comunale, con stimolo reciproco anche se non sempre con effetti di voto condiviso, e pensiamo che entrambe abbiano ancora molto da dare alla città sia in termini di visione della cosa pubblica che della cultura politica, che della partecipazione democratica, anche in sedi diverse da quelle della candidatura a sindaco. Siamo convinti quindi che la tensione verso una città sempre migliore, con reti di cura e di sviluppo sostenibile più efficaci e condivise da tutte le fasce di cittadini sia una prospettiva che continua ad unirci e ad impegnarci, sia nella fase di dibattito politico che in quella della collaborazione su alcuni obiettivi.

Auguriamo quindi alle due compagini che si erano messe in gioco, Parma città pubblica e Parma democratica, di continuare con passione e competenza l’attività politica iniziata a favore della comunità cittadina, portando la propria voce e il proprio contributo”.

I consiglieri comunali del Partito Democratico

Daria Jacopozzi

Caterina Bonetti

Lorenzo Lavagetto

Sandro Campanini