Controlli in Oltretorrente: un arresto e tre denunce per droga

Un arresto e tre denunce con quasi un etto di stupefacente sequestrato. Ieri, i carabinieri della Stazione Oltretorrente e della Sezione Radiomobile, durante un servizio predisposto dalla Compagnia di Parma finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 36enne di origine nigeriana, gravato da diversi precedenti di polizia.

Fermato dalla pattuglia del Radiomobile, in quanto conosciuto per i suoi precedenti, nelle vicinanze del Parco Ducale ed invitato ad esibire i documenti, metteva una mano all’interno del giubbotto, ma subito dopo, con uno scatto fulmineo ed estremamente violento, spingeva il militare per tentare la fuga e, nel frattempo, gettava un piccolo involucro occultato nella tasca. Immobilizzato veniva portato in caserma. La perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare oltre 30 grammi di stupefacente tra cocaina, eroina e crack ed un bilancino di precisione.

Al termine della redazione del verbale d’arresto per detenzione di stupefacente e denuncia per resistenza a pubblico ufficiale è stato trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I denunciati sono un 22enne cittadino francese controllato in Viale Piacenza e trovato con più di 40 grammi di diversa sostanza tra marijuana e ketamina, un 22enne ed un 24enne gambiani fermati in Via Kennedy con complessivi 20 grammi di hashish. Il 24enne, al termine dei controlli è stato anche denunciato per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio italiano.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma