Convegno “Impresa e sostenibilità” a cura di Dario Costi

“Impresa e sostenibilità” è il titolo del settimo appuntamento del ciclo: “Parma società civile. Ripartire dopo il Covid 19”, che si terrà martedì 2 novembre alle 17 a Palazzo Bossi Bocchi, a cura di Dario Costi, curatore della mostra “Parma città d’oro. Scenari da condividere tra Storia e Progetto” e Docente di Progettazione architettonica e urbana dell’Università di Parma.

All’incontro – che tratterà di economia, territorio, infrastrutture, ambiente e persone – interverranno: Alessandro Chiesi, Presidente di ‘Parma io ci sto!’; Luca Necchi Ghiri, DG di primaria impresa di costruzioni; Leonardo Lanzi, presidente di FAI Emilia.

Seguirà una tavola rotonda cui prenderanno parte: Enzo Bertolotti, Energy Manager del Comune di Parma; Gianpaolo Monteverdi, Dirigente della Provincia di Parma; Felice Giuliani, docente di Infrastrutture dell’Università di Parma e Lorenzo Frattini, Presidente Legambiente Emilia Romagna.

La rassegna proseguirà martedì 9 novembre con l’ottavo appuntamento in calendario, dal titolo: “Accessibilità” – a cura di Michele Zazzi – per raccontare la città per tutti, praticabilità unita alla sicurezza.