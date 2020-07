Coronavirus: nessun decesso e nessun nuovo caso a Parma

Coronavirus, l’aggiornamento: su 8.318 tamponi effettuati 28 nuovi casi positivi, di cui 10 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. I guariti salgono a 23.865 (+35), l’81% da inizio crisi. Nessun nuovo caso nelle province di Piacenza, Parma e Forlì-Cesena. Un decesso

Effettuati anche 1.332 test sierologici. I casi attivi scendo a 1.451 (-8), di cui il 93% con sintomi lievi in isolamento a casa. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, calano a 66 (-6) quelli negli altri reparti Covid. On line il report periodico sull’andamento del contagio