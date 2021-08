Cubo di via Spezia: rassegna “Due di Due” dedicata a libri e autori di thriller, gialli e noir

Giovedì 2 settembre sulla terrazza del Cubo, in via Spezia 90, dalle ore 20,00, inizia la rassegna Due di Due, dedicata ai libri e autori di thriller, gialli e noir. Due autori e due libri a confronto in una atmosfera conviviale; pubblico e scrittori si avvicinano in assoluta libertà, per condividere la passione letteraria. Ideatore della rassegna: Massimo Soncini editore, lancia la nuova collana di autori parmigiani Giallo Parma, in collaborazione con Sinapsi Group, Cubo e PianoB comunicazione.

Nella prima serata incontreremo il maestro del giallo Valerio Varesi con il suo ultimo libro “Reo confesso. Un’indagine del commissario Soneri” racconterà le ultime vicende a Ciro Bertinelli giallista parmigiano emergente e Giovanna Pavesi giornalista e corrispondente di Gazzetta di Parma.

L’incontro sarà accompagnato da Luca Savazzi al piano e Stefano Carrara al contrabbasso, con una colonna sonora dedicata al jazz perché, citando Roberto Carboni: “…Jazz e Noir sono gemelli. Stessa inquietudine, stessa voglia di scardinare le regole. E spesso, nel bene e nel male, stessi protagonisti inquieti”.

Seguirà aperitivo organizzato da Bread Bistrot.





La rassegna giunta alla seconda edizione, dopo il grande successo della prima edizione 2020, vuole diventare un appuntamento annuale con la letteratura di genere giallo e noir, un evento volto a valorizzare l’interesse verso questo genere letterario, che vede Parma da anni protagonista della scena nazionale e non solo.

“Parma con la sua attualità e la sua storia ha tutte le carte in regola per diventare anche la capitale italiana del giallo” dichiara l’ideatore Massimo Soncini. Un omaggio alla grande tradizione degli scrittori parmigiani ed in generale a tutti i grandi scrittori nati nel territorio dalla via Emilia al mare.

Sulla stessa linea Davide Battistini “Due di Due è una manifestazione di cui Parma aveva bisogno, un vero e proprio omaggio a un genere tanto apprezzato. Sinapsi Group da sempre sostiene la cultura del territorio e per il territorio e quando ci è stato presentato questo progetto non abbiamo potuto fare a meno che sostenerlo: una formula innovativa, una rosa di autori di livello e una location meravigliosa. La collana “Giallo Parma” sta diventanto un fiore all’occhiello nella nostra produzione culturale.

Negli anni passati abbiamo avuto il piacere di promuovere il Festival del Giallo di Pistoia e abbiamo toccato ancora una volta con mano l’entusiasmo e l’interesse che ruota intorno a questo genere letterario, da parte di grandi e piccoli, e per questo non vediamo l’ora di proporre una kermesse che tinga Parma di giallo”.

La passione per il giallo ha contagiato tutti, quest’anno si è aggiunto un importante sponsor: Network servizi d’impresa, nata dall’unione di due studi professionali, svolge servizi amministrativi contabili fiscali, consulenza societaria-tributaria-del lavoro-legale nonché centro assistenza fiscale (CAF). Si avvale di professionisti e collaboratori di provata esperienza in una struttura multifunzionale con spazi di lavoro attrezzati, anche per utilizzo in coworking.

Valerio Varesi È definito il “Simenon italiano”, è uno dei principali rappresentanti di quel genere letterario che va sotto l’espressione di “noir sociale”: Valerio Varesi ne dà un’ulteriore prova con il suo nuovo romanzo dal titolo “Reo confesso” (Mondadori) in cui nuovamente penetra nei gangli della società odierna portando in superficie le contraddizioni, le derive individualiste, le accomodanti verità di una città, la sua Parma, che potrebbe essere in fondo quella abitata da tutti noi.

Reo Confesso. Un’indagine del commissario Soneri: Quando Soneri, camminando per il parco della Cittadella della sua Parma, si avvicina a un uomo riverso su una panchina, per capire se è solo un barbone addormentato o se è qualcuno che sta male, certo non immagina che sta per cominciare una delle vicende più assurde e intricate di tutta la sua carriera…

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA:

Giovedì 2 settembre

VALERIO VARESI / REO CONFESSO

con Giovanna Pavesi e Ciro Bertinelli

Live Music Luca Savazzi & Stefano Carrara (piano e contrabbasso)

Mercoledì 8 settembre

ROBERTO CARBONI / LA COLLINA DEI DELITTI Newton

CIRO BERTINELLI / NERO SU TELA Soncini Editore

con Sante di Matteo

Live Music Pampa Pavesi & Ugo Maria Manfredi (piano e basso)

Mercoledì 15 settembre

LIVIA SAMBROTTA / NON SALVARMI SEM

ALICE MAINARDI / UN GIRO DI TANGO Soncini Editore

con Giovanna Pavese

Live Music Leo Caligiuri & Giacomo Marzi (piano e contrabbasso)

Mercoledì 22 settembre

SARA MAGNOLILI / SE é COSì CHE SI MUORE Bacchilega

RICCARDO ZINELLI / NOTIZIA DI SCOMPARSA L. Capone

con Sante di Matteo

Live Music Claudio Tuma – Mirko Reggiani (chitarra e basso)

Mercoledì 29 settembre

MARISTELLA GALLI / NON DIMENTICAR LE MIE PAROLE

RICCARDO PEDRANESCHI / L’ENIGMA DELLO SCORPIONE Soncini Editore

con Sante di Matteo

Live Music Daniele Morelli & Michele Bianchi (duo chitarre)

A seguire aperitivo a cura di Bread Bistrot

INFO E PRENOTAZIONI

Tel. 349 0036069

redazione@soncinieditore.it

In rispetto alle norme per la sicurezza COVID 19 la prenotazione non è obbligatoria, ma gradita.

Ingresso con mascherina e distanziamento.